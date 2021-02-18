Dünyayı şoka uğrattı! Türkiye'den sonra şimdi de orada ortaya çıktı

Yerel bir sakin olan Serge Ifulu, "Uyandık ve bu metalik üçgeni gördük" dedi. "Şaşırdık çünkü bu, masonlar veya illuminati ile ilgili belgesellerde sıklıkla gördüğümüz bir üçgen." Mahalle sakinleri, Kinshasa'da ortaya çıkan gizemli monolitleri tahrip etti ve ateşe verdi. Reuters olay anına dair fotoğrafları peş peşe servis etti.