• 18 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
Dünyayı şoka uğrattı! Türkiye'den sonra şimdi de orada ortaya çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Utah çölünde ve ardından Romanya ve Türkiye'de ortaya çıkan gizemli monolit yine ortaya çıktı. Ancak mahalle sakinleri kadar hiç hoş karşılanmadı. Son dakika haberine göre, monolit kısa süre içinde tahrip edildi.
• 18 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
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Dünya bir kez daha aniden ortaya çıkan gizemli monoliti konuşuyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'daki bir döner kavşak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer yerlerdeki benzer nesnelerin bilimkurgu hayranlarının ilgisini çekmesinin ardından gizemli bir monolitin ortaya çıktığı son yer oldu.
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Yerel bir sakin olan Serge Ifulu, "Uyandık ve bu metalik üçgeni gördük" dedi. "Şaşırdık çünkü bu, masonlar veya illuminati ile ilgili belgesellerde sıklıkla gördüğümüz bir üçgen." Mahalle sakinleri, Kinshasa'da ortaya çıkan gizemli monolitleri tahrip etti ve ateşe verdi. Reuters olay anına dair fotoğrafları peş peşe servis etti.
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Aniden ortaya çıkan gizemli monolitler, Stanley Kubrick’in 1968 yapımı kült filmi “2001: A Space Odyssey” deki monolitlerle karşılaştırılıyor. Filmde, uzaylı bir monolit, insan evriminde rol oynadığı görülen, tekrar eden bir sembol.
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GÖBEKLİTEPE'DE ORTAYA ÇIKTI
Benzer uzaylı görünümlü sütunlar Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Utah çölünde ve ardından Romanya ve Türkiye'de ortaya çıkmıştı. Şanlıurfa’da bulunan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, buğday ekili tarlasına gelen Fuat Demirdil tarafından 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde bir metal blok bulunmuştu.
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Ülkenin Piatra Neamt şehrindeki Batca Doamnei Tepesi’nde 26 Kasım’da yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir monolit keşfedildi. Üçgen şeklindeki parlak ve metal yapı, kadim bir halk olan Daçyalılar tarafından milattan önce 82 ve milattan sonra 106 yılları arasında inşa edilen Petrodava Dacian Kalesi’nden birkaç metre uzakta bulunuyor.
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Monolitin bir tarafı da ülkede Kutsal Dağ adıyla da bilinen Romanya’nın yedi doğa harikasından birine yani Ceahlau Dağı'na dönük. Utah’taki yetkililer gibi Romanya’dakiler de monolit yüzünden epey şaşkın. Daily Mail’in haberine göre, “Monolitin tuhaf görünümünü araştırmaya başladık” diyen Neamt Kültür ve Miras yetkilisi Rocsana Josanu sözlerine şöyle devam etti:
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Kayalıkların arasında bulunan sütunun oraya nasıl getirildiği ve kim tarafından dikildiği bilinmiyordu. Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, dikdörtgen biçimdeki metal objenin fotoğraflarını paylaştı. Blogun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden paylaştıkları görüntü ve fotoğraflarla halktan bilgi talep etti.
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