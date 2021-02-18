Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Dünyayı şoka uğrattı! Türkiye'den sonra şimdi de orada ortaya çıktı
• 18 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:

Dünyayı şoka uğrattı! Türkiye'den sonra şimdi de orada ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Utah çölünde ve ardından Romanya ve Türkiye'de ortaya çıkan gizemli monolit yine ortaya çıktı. Ancak mahalle sakinleri kadar hiç hoş karşılanmadı. Son dakika haberine göre, monolit kısa süre içinde tahrip edildi.

• 18 Şubat 2021 - 12:10 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Dünya bir kez daha aniden ortaya çıkan gizemli monoliti konuşuyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'daki bir döner kavşak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer yerlerdeki benzer nesnelerin bilimkurgu hayranlarının ilgisini çekmesinin ardından gizemli bir monolitin ortaya çıktığı son yer oldu.

2

Çarşamba sabahı, Bandal mahallesindeki meraklı bir seyirci kalabalığı selfieler çekti ve silahlı polis tarafından geri püskürtülmeden önce hafta sonu ortaya çıkan 3,6 metrelik metalik yapının olası kökenlerini tartıştı.

3

Yerel bir sakin olan Serge Ifulu, "Uyandık ve bu metalik üçgeni gördük" dedi. "Şaşırdık çünkü bu, masonlar veya illuminati ile ilgili belgesellerde sıklıkla gördüğümüz bir üçgen." Mahalle sakinleri, Kinshasa'da ortaya çıkan gizemli monolitleri tahrip etti ve ateşe verdi. Reuters olay anına dair fotoğrafları peş peşe servis etti.

4

Aniden ortaya çıkan gizemli monolitler, Stanley Kubrick’in 1968 yapımı kült filmi “2001: A Space Odyssey” deki monolitlerle karşılaştırılıyor. Filmde, uzaylı bir monolit, insan evriminde rol oynadığı görülen, tekrar eden bir sembol.

5GÖBEKLİTEPEDE ORTAYA ÇIKTI

GÖBEKLİTEPE'DE ORTAYA ÇIKTI

Benzer uzaylı görünümlü sütunlar Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Utah çölünde ve ardından Romanya ve Türkiye'de ortaya çıkmıştı. Şanlıurfa’da bulunan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, buğday ekili tarlasına gelen Fuat Demirdil tarafından 3 metre yüksekliğinde 50 santim genişliğinde bir metal blok bulunmuştu.

6

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemede, kimin tarafından konulduğu bilinmeyen monolitin üzerinde Göktürk alfabesi ile 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlenmişti.

7

Meraklıların yoğun şekilde ziyaret ettiği metal bloğun bulunduğu bölgede jandarma nöbet tutmuş ve 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular cevabını bulammıştı. Benzer gizemli olaylar, daha önce Kongo sosyal medyasında yayılmıştı.

8ROMANYAYI HAYRETE DÜŞÜRMÜŞTÜ

ROMANYA'YI HAYRETE DÜŞÜRMÜŞTÜ

ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirmişti. Monolitin bulunup birkaç gün sonra kaybolmasının ardından benzer bir haber de Romanya’dan geldi.

9

Ülkenin Piatra Neamt şehrindeki Batca Doamnei Tepesi’nde 26 Kasım’da yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir monolit keşfedildi. Üçgen şeklindeki parlak ve metal yapı, kadim bir halk olan Daçyalılar tarafından milattan önce 82 ve milattan sonra 106 yılları arasında inşa edilen Petrodava Dacian Kalesi’nden birkaç metre uzakta bulunuyor.

10

Monolitin bir tarafı da ülkede Kutsal Dağ adıyla da bilinen Romanya’nın yedi doğa harikasından birine yani Ceahlau Dağı'na dönük. Utah’taki yetkililer gibi Romanya’dakiler de monolit yüzünden epey şaşkın. Daily Mail’in haberine göre, “Monolitin tuhaf görünümünü araştırmaya başladık” diyen Neamt Kültür ve Miras yetkilisi Rocsana Josanu sözlerine şöyle devam etti:

11

"Monolit özel bir mülkün üzerinde bulunuyor fakat sahibinin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Arkeolojik bölgede bulunan koruma altındaki bir alanda duruyor. Orada bir şey kurmadan önce kurumumuzdan izin almaları ve daha sonra bu iznin Kültür Bakanlığı tarafından onaylanması gerekiyordu."

12

BBC'nin haberine göre, 3,6 metre uzunluğundaki monolit, eyaletin güneydoğusunda Kanada koyunlarının sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından fark edilmişti.

13

Helikopterin pilotu Bret Hutchings, yerel KSLTV televizyonuna yaptığı açıklamada, monolitin, yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söylemişti:

14

"Kayaların ortasında parlak, gümüş bir monolit duruyordu ve oraya rastgele konulmuş gibi değil ama sanki birileri tarafından yerleştirilmişe benziyordu. Sanırım bir sanatçının işi olmalı."

15

Hutchings, monolitin 'new wave akımı sanatçıları' ya da Stanley Kubrick'in 1968 tarihli "2001: Bir Uzay Destanı" filminin hayranlarından biri tarafından dikilmiş olabileceğini ileri sürmüştü.

16

Kayalıkların arasında bulunan sütunun oraya nasıl getirildiği ve kim tarafından dikildiği bilinmiyordu. Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, dikdörtgen biçimdeki metal objenin fotoğraflarını paylaştı. Blogun gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden paylaştıkları görüntü ve fotoğraflarla halktan bilgi talep etti.

17

Büro, kaşiflerin bölgeye akın etmesinden duyulan endişe nedeniyle sütunun tam yerine ilişkin bilgi vermedi: "Federal yönetim arazilerinde izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun yasa dışıdır."

18

Ancak dünyada yankı uyandıran sütun aradan birkaç gün geçtikten sonra yine gizemli bir şekilde yok oldu. Utah Arazi Yönetimi Bürosu (BLM) bir açıklama yaparak monolitin kaybolduğunu duyurdu.

19

Facebook'tan paylaşılan mesajda metal bloğun 27 Kasım tarihinde bir grup tarafından kaldırıldığı, BLM'nin herhangi bir adım atmadığı belirtildi. Herhangi bir soruşturmaya gerek görmeyen BLM, açıklamasında sütunun ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi gördüğünü hatırlattı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Altın fiyatları 18 Şubat canlı takip ekranı için TIKLA: Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu, kaç lira?

Babası vefatından sonra işleri devraldı! 5 kat büyüttü...

TCMB (Merkez Bankası) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faiz oranları ne oldu?

Son dakika: Erdoğan tarih verdi! Restoran, kafe ve lokantalara 8 zorunlu önlem

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet