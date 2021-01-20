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milliyet.com.tr
• 20 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:

Son dakika: Joe Biden'ın kızı Ashley'den ilk açıklama: 'Ivanka gibi olmayacağım!'

Bugün tüm dünyanın gözü kulağı ABD'de. Seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin edeceği tören, dünyada birinci gündem maddesini oluşturuyor. Son dakika haberine göre, ABD'nin 46'ncı başkanı olacak Joe Biden'ın kızı Ashley'nin verdiği bir röportajda 'Ivanka gibi olmayacağım' sözleri ise gündem yarattı.

milliyet.com.tr
• 20 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Bugün tüm dünyanın gözü kulağı, seçilmiş başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği ABD'de. TSİ 20.00'de gerçekleşemesi beklenen yemin töreniyle birlikte ABD'nin 46'ncı başkanı olarak göreve başlamaya hazırlanan Biden'ın kızı Ashley'nin,'Ivanka Trump gibi olmayacağım' sözleri gündem yarattı.

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ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile 69 yaşındaki eşi Jill'in 39 yaşndaki kızları Ashley Biden, Today adlı televizyon programı için Jenna Bush Hager'a röportaj verdi.

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Joe ile Jill Biden'ın tek çocukları olan Ashley Biden, röportajda Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı kastederek "Onun gibi olmayacağım" ifadelerini kullandı.

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Bu sözleriyle Ashley, 39 yaşındaki Ivanka Trump gibi Beyaz Saray'da danışman olarak görev almayacağını duyurmuş oldu.

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Ashley Biden röportajda babasının ailesine ne kadar değer verdiğini, ağabeyi Beau’nun ölümünü ve yıllar boyunca ailenin sıkı bağlarını nasıl koruduklarını anlattı.

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Kendi platformunu sosyal adalet ve toplum gelişimi için kullanacağını belirten Ashley Biden, “Bazı konulara, gerçekten önemli konulara farkındalık getirmeyi umuyorum” dedi. Babasi ile çok gurur duyduğunu belirten Ashley Biden, “O, Amerika için çok şey yapacak buna inanıyorum” dedi.

7DÜNYA BU ÇANTAYI KONUŞUYOR

DÜNYA BU ÇANTAYI KONUŞUYOR

Milyonlarca insan için hayati öneme sahip olan evrak çantası, bugün olması gerektiği gibi el değiştirmeyecek. Onun yerine iki askeri personel, farklı noktalardaki en az iki evrak çantasını taşıyacak.

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Takma adı nükleer futbol topu olan çantaların içerisinde, 'bisküvi' olarak tanımlanan, 3 inç (7,3 santimetre) ile 5 inç (13 santimetre) boyutlarında bir dijital yazılım olacak.

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Bir saat içinde milyonlarca insanın ölmesine yol açabilecek olan bu çantalardan birinin içerisindeki kodlar, saat 11:59:59'u gösterdiğinde geçersiz hale gelecek.

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Başkan Donald Trump'ın, çok uzun yıllardır süren bir geleneğ, bozarak halefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olması, nükleer saldırı ihtimali nedeniyle Amerikan başkanlarının her an yanında taşıdığı, takma adı 'nükleer futbol topu olan çantanın nasıl 'el değiştireceğine' dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

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ABD'de yemin törenlerinin belki de en önemli anlarından biri olan "nükleer futbol topu"nun devri, bu yıl Trump'ın kararı nedeniyle her yemin töreninde olduğu şekilde gerçekleşemeyecek.

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Ülkede başkanlık değişimleri sırasında, başkanların her an yanlarında taşıdıkları 'nükleer kodlar' da el değiştiriyor. Bir askeri yetkili tarafından ABD Başkanı'nın yanında taşınan çanta, görevini devreden başkandan yenisine geçiyor ve yemin töreninde çanta, askeri personeller arasında el değiştiriyor.

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Ancak bugün, Trump'ın Biden'ın yemin töreninden önce Florida'ya gitmek üzere Washington'dan ayrılması nedeniyle, bu değişim her zamankinden biraz farklı olacak.

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Uzmanlar, nükleer futbol topunun da büyük olasılıkla onunla birlikte seyahat edeceğini söylüyor; bu da farklı yerlerde en az iki evrak çantası olacağı anlamına geliyor.

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Bu durum, yetki transferinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için benzersiz bir meydan okuma sunarken, devir-teslimi de karmaşık hale getiriyor.

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CNN International'ın aktardığına göre, bugün Trump'ın yanında, görevi resmen bırakmış olacağı 11:59:59 saatine dek içindeki kodların aktif olduğu bir 'nükleer futbol topu' bulunacak.

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Bununla birlikte, Biden'a da tam bu saatte teslim edilecek ikinci bir 'nükleer futbol topu' bulunacak. Biden yemin eder etmez kendisi için hazırlanan çantayı teslim alacak.

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Trump'ın yanında bulunan çantadaki yazılımın içerdiği kodlar, anında geçersiz hale gelirken, Trump'a çantayı taşımak için eşlik eden askeri yetkili de Washington'a dönecek.

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Görev süresi bugün dolacak olan ABD Başkanı Donald Trump, hazırladığı yaklaşık 20 dakikalık videoyla veda etti. Trump, yeni bir yönetimin görevi devralacağını belirterek, "Bu hafta yeni bir yönetim göreve gelecek. Amerika'yı güvenli ve refahta tutma konusunda kendilerine başarılar diliyorum. Kendilerine en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve şans diliyoruz" dedi.

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Trump, 6 Ocak'ta destekçileri tarafından Kongre binasına düzenlenen saldırının tüm halkı "dehşete düşürdüğünü" söyledi ve bu olayın hiçbir şekilde hoşgörülemeyeceğini aktardı.

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Trump, "Çarşamba günü öğlen saatlerinde görevi yeni yönetime devretmeya hazırlanırken, hareketimizin daha yeni başlayacağını bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

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Joe Biden'ın yemin törenine katılmayarak çok uzun süre sonra bir geleneği bozmaya hazırlanan Trump'ın sabah saatlerinde Andrews Üssü'nde düzenlenecek etkinliğin ardından Washington'dan ayrılması bekleniyor.

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Trump'ın destekçilerinden oluşacak ve yönetiminde görev alan isimlerden oluşan bir davetli grubu belirlendi. Gönderilen davetiyelerde, her konuğun yanında beş kişi getirebileceği bilgisi yer aldı.

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Trump'ın aynı etkinliği görkemli bir askeri törene çevirmek istediği, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu talebi reddettiği bildiriliyor.

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Güvenlik ve istihbarat konularına yer veren Defence One isimli siteye konuşan Pentagon yetkilileri, önceki beş başkana yapılanın aksine Trump için bir askeri veda töreni düzenlenmeyeceğini söyledi.

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Trump yönetiminin ise askeri uçaklarla bir geçit töreni yapılması için nabız yokladığı belirtiliyor. Medyaya yansıyan davetiyelerde katılımcılardan; silah, cephane, patlayıcı, lazer işaretleyici ve oyuncak silah getirilmemesi isteniyor.

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İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, etkinliğin Joe Biden'ın yemin töreninden dört saat kadar önce sabah 08:00 sıralarında başlayacağını ancak güvenlik aramaları nedeniyle davetlilerden bir saat önce gün doğarken alanda olmalarının istendiğini yazdı.

2873 KİŞİYE AF

73 KİŞİYE AF

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 kişi için af çıkardığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, görevinin sona ermesine saatler kala hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan eski danışmanı ve baş stratejisti Steve Bannon'a özel af çıkardı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump toplamda 73 kişiyi affetti.

29PENCE TRUMPIN VEDASINA KATILMAYACAK

PENCE TRUMP'IN VEDASINA KATILMAYACAK

Sabah saatlerinde üs çevresindeki hava sıcaklığının sıfırın altına düşebileceği tahmin ediliyor. Daha önce Biden'ın yemin törenine katılacağını açıklayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, öncesinde Trump'ın etkinliğine katılmayacağı bildirildi.

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Başlıca başkanlık sembolleri arasında olan jumbo jet tipi uçak, yemin töreni ile birlikte Joe Biden'ın kullanımına geçecek.

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Trump tören sonrası bin 600 kilometre uzaklıktaki Florida'da bulunan Mar-a Lago isimli mülküne geçecek. ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump ise rakibinin yemin törenine katılmayan tarihteki dördüncü başkan olacak.

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6 Ocak'ta Kongre'ye düzenlenen saldırı ve sonrasındaki gelişmeler nedeniyle iki etkinlikte de güvenlik en üst seviyede olacak.

33İÇERDEN SALDIRI ENDİŞESİ

İÇERDEN SALDIRI ENDİŞESİ

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin 64. Başkanı seçilen ve bugün göreve başlayacak Joe Biden'ın yemin töreninde bazı güvenlik görevlilerinin "içerden saldırı düzenleyebileceği" kaygısıyla büyük bir operasyon başlattı.

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Operasyon kapsamında, tören sırasında Washington'da konuşlandırılacak Ulusal Muhafız gücünde görevli 25 bin kişinin sicilleri, tek tek ayrıntılı şekilde inceleniyor.

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FBI daha önce, yemin töreni sırasında silahlı grupların eylem yapabileceği uyarısında bulunmuştu. Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongre'yi işgal ettiği saldırıdan sonra yapılan soruşturmalarda, eylemcilerden bazılarının Amerikan ordusuyla halen ya da geçmişte ilişkili olduğu ortaya çıkmıştı.

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