Son dakika: Joe Biden'ın kızı Ashley'den ilk açıklama: 'Ivanka gibi olmayacağım!'

Kendi platformunu sosyal adalet ve toplum gelişimi için kullanacağını belirten Ashley Biden, “Bazı konulara, gerçekten önemli konulara farkındalık getirmeyi umuyorum” dedi. Babasi ile çok gurur duyduğunu belirten Ashley Biden, “O, Amerika için çok şey yapacak buna inanıyorum” dedi.