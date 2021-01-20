milliyet.com.tr
• 20 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
Son dakika: Joe Biden'ın kızı Ashley'den ilk açıklama: 'Ivanka gibi olmayacağım!'
Bugün tüm dünyanın gözü kulağı ABD'de. Seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin edeceği tören, dünyada birinci gündem maddesini oluşturuyor. Son dakika haberine göre, ABD'nin 46'ncı başkanı olacak Joe Biden'ın kızı Ashley'nin verdiği bir röportajda 'Ivanka gibi olmayacağım' sözleri ise gündem yarattı.
milliyet.com.tr
• 20 Ocak 2021 - 12:40 • Son Güncelleme:
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Bugün tüm dünyanın gözü kulağı, seçilmiş başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği ABD'de. TSİ 20.00'de gerçekleşemesi beklenen yemin töreniyle birlikte ABD'nin 46'ncı başkanı olarak göreve başlamaya hazırlanan Biden'ın kızı Ashley'nin,'Ivanka Trump gibi olmayacağım' sözleri gündem yarattı.
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Başkan Donald Trump'ın, çok uzun yıllardır süren bir geleneğ, bozarak halefi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olması, nükleer saldırı ihtimali nedeniyle Amerikan başkanlarının her an yanında taşıdığı, takma adı 'nükleer futbol topu olan çantanın nasıl 'el değiştireceğine' dair tartışmaları da beraberinde getirdi.
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Ülkede başkanlık değişimleri sırasında, başkanların her an yanlarında taşıdıkları 'nükleer kodlar' da el değiştiriyor. Bir askeri yetkili tarafından ABD Başkanı'nın yanında taşınan çanta, görevini devreden başkandan yenisine geçiyor ve yemin töreninde çanta, askeri personeller arasında el değiştiriyor.
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Görev süresi bugün dolacak olan ABD Başkanı Donald Trump, hazırladığı yaklaşık 20 dakikalık videoyla veda etti. Trump, yeni bir yönetimin görevi devralacağını belirterek, "Bu hafta yeni bir yönetim göreve gelecek. Amerika'yı güvenli ve refahta tutma konusunda kendilerine başarılar diliyorum. Kendilerine en iyi dileklerimizi sunuyoruz ve şans diliyoruz" dedi.
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73 KİŞİYE AF
Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 73 kişi için af çıkardığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, görevinin sona ermesine saatler kala hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan eski danışmanı ve baş stratejisti Steve Bannon'a özel af çıkardı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump toplamda 73 kişiyi affetti.
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