• 11 Şubat 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Rapor ortaya çıktı! Uzaktan kumandalı makineli tüfek...
CNN International ve Haaretz İran'ın nükleer programını yöneten Fahrizade'nin uzaktan kumandalı bir makineli tüfekle vurulduğunu duyurdu. Son dakika haberine göre, İsrailli gizli ajanların, rejimin en iyi nükleer bilim adamını öldürmek için aylarca yüksek teknolojili bir makineli tüfeği, küçük parçalar halinde İran'a kaçırdığı ortaya çıktı.
• 11 Şubat 2021 - 07:55 • Son Güncelleme:
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Dünya 2020'ye Irak'ın başkenti Bağdat'ta füzelerle gerçekleşen bir suikastin yaydığı şok dalgalarıyla başladı, kabuslarla dolu yıl biterken bir başka suikast yine Ortadoğu'daki fay hatlarını tetikledi. 3 Ocak 2020'de İran'ın Ortadoğu'daki en korkulan ismi Kasım Süleymani ABD tarafından insansız hava araçlarıyla vurulurken, 27 Kasım 2020'de ise bu kez hedefte Muhsin Fahrizade vardı.
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Batılı ülkelerle İran'ı karşı karşıya getiren nükleer programın mimarı Fahrizade çok göz önünde bir isim değildi, kamuoyu önüne neredeyse hiç çıkmadı ve Tahran yönetimi tarafından üst düzey korunuyordu. Nükleer fizikçi Fahrizade ve yanındaki korumaları, başkent Tahran yakınlarındaki Abserd kasabasında güpegündüz bombalı ve silahlı saldırıyla hedef alındı. Koronavirüs salgınıyla kasıp kavrulan ülkede şehirler arası seyahat yasakları nedeniyle yollar boştu ve hafta sonu tatilinin başladığı Cuma günü saldırganlar pusu kurdu.
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İran'ın en yüksek zirvesi Demavend Dağı manzarasına sahip İranlı zenginlerin tatil villalarıyla dolu Abserd'de duyulan patlama ve silah sesleri, Tahran'da şok etkisi yarattı. 63 yaşındaki Fahrizade ve korumaları saldırıdan sonra hastaneye kaldırıldı, devlet televizyonu haberi "Maalesef, sağlık ekibi Fahrizade’yi hayata döndürmeyi başaramadı ve birkaç dakika önce, bu yönetici ve bilimadamı, yıllarca süren çaba ve mücadelenin ardından yüksek şehitlik statüsüne ulaştı" cümleleriyle sundu.
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Görgü tanıkları, Batılı ülkelerin uzun süredir gizli bir nükleer bomba programını planladığından şüphelendiği nükleer fizikçi Fahrizade suikastında bir patlama sesi ve ardından makineli tüfek ateşi duyduklarını söyledi. Yarı resmi haber ajansı Tesnim, Fahrizade ve korumalarını taşıyan bir araca ateş etmeden önce 'teröristlerin başka bir arabayı da havaya uçurduğunu' bildirdi. İran Devrim Muhafızları'na yakın Sepah Cybery isimli sosyal medya hesabı, suikaste 12 kişinin katıldığını yazdı.
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CNN ve Haaretz, haberi yarı resmi Fars ajansına dayandırdı. Eşiyle birlikte kurşun geçirmez lüks aracın içinde seyahat eden nükleer fizikçinin yanında korumaları da vardı. İlk olarak bir silah sesi duyuldu, ardından 150 metre uzaklıktaki bir başka araçtan çıkan uzaktan kumandalı makineli tüfek ateş açmaya başladı.
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Habere göre Fahrizade'ye üç kurşun isabet etti, koruması da vuruldu. Kurşun sesleri kesilince uzaktan kumandalı makineli tüfeğin bulunduğu araç havaya uçtu. Yarı resmi Fars haber ajansının verdiği bilgiler, henüz bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanmış değil. İran medyasındaki haberlerde patlamanın ne zaman gerçekleştiğine dair çeşitli versiyonlar mevcut. Resmi televizyon ilk başta patlama olduğunu duyurdu, ISNA haber ajansı ise suikastın ortasında patlama gerçekleştiğini aktardı.
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İran devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı" dedi.
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İsrailli casuslar, makineli tüfeği parça parça özen ve titizlikle yapmak için İran'a girdiler. Silah hazır olduktan sonra İsrailli gizli ajanlar tarafından Nissan marka bir kamyonetinin içinde ve ölümcül atışları yaptıktan sadece birkaç saniye sonra patlaması için hazırlanan bir tonluk bombanın yanına gizlenmişti.
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İsrail Kasım ayında gerçekleşen suikast sonasında yorum yapmayı reddetti. Ortaya çıkan yeni bilgilerin ardından, dün gece İsrail hükümetinin bir sözcüsü şöyle yorum yapmasını isteyen basın mensuplarına şöyle yanıt verdi: "Bu tür konularda asla yorum yapmıyoruz. Görüşümüzde ve kararımızda hiçbir değişiklik olmadı."
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DÜNYA BU FOTOĞRAFI KONUŞTU
Muhsin Fahrizade için ilk törenler kutsal kentler Meşhed ve Kum'da düzenlendi. Bugün ise, başkent Tahran'daki Savunma Bakanlığı'nda resim tören vardı. Törene Savunma Bakanı Emir Hatemi, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.
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Saldırının ardından İran doğrudan İsrail'i suçladı. İlk açıklamayı Twitter hesabından yapan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, "Teröristler bugün önemli bir İranlı bilimadamını öldürdü. Bu korkaklık -İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte- faillerin çaresizce savaş çığırtkanlığını gösteriyor" mesajını paylaştı.
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Yazılı bir açıklama yayınlayan dini lider Hamaney ise 'kiralık katiller ve zalimler' olarak tanımladığı saldırganların cezalandırılmasını istedi, "Fahrizade'nin bilimsel ve teknolojik tüm alanlardaki çalışmaları sürdürülmelidir" diye konuştu. Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami de İsrail'i sorumlu tuttu, Twitter'dan "Şimdiye kadar hiçbir saldırıyı yanıtsız bırakmadığımızı gösterdik" mesajını paylaştı.
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İran dışında çok az kişinin kendisiyle tanışmak şöyle dursun görünüşüyle ilgili bile bilgi sahibi olmadığı Fahrizade'nin öldürülmesiyle, bütün gözler İsrail'e çevrildi. Tel Aviv yönetimi uzun süre sessizliğini korudu, ilk açıklamayı yapan Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi "Bunu kimin yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Sorumlu olduğum için dudaklarım mühürlü değil, gerçekten hiçbir fikrim yok" ifadesini kullandı.
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Hanegbi, suikastten saatler önce ise bir radyo söyleşisinde, "Mesele Trump, hatta İsrail bile değil. Mesele İran ve yeni bir ABD yönetiminin Körfez ülkelerinin varlığını tehdit eden nükleer anlaşmaya geri döneceğine dair büyüyen korku. İran tehdidi meselesini kendi imkanlarımızla bile olsa nasıl ele alacağımızı bileceğiz" demişti.
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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı ise, İran'da dini lider Hamaney'e yakın Kayhan gazetesinde bugün yer alan satırları dünyaya duyurdu. Kayhan'daki analizde Fahrizade'yi İsrail'in öldürdüğüne yönelik bir bağlantı bulunursa İran'a saldırı tavsiyesi verildi. Söz konusu analize göre, İsrail'in liman şehri Hayfa'ya düzenlenecek saldırıda yüzlerce insan öldürülmeli, misilleme Kasım Süleymani suikastinden sonra ABD askerlerine atılan balistik füzelerden daha büyük olmalı. Liman şehri Hayfa'da 2019 sayımına göre 272 bin kişi yaşıyor.
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New York Times, yıllardır Fahrizade'nin takip edilmesinden sorumlu bir İsrailli yetkiliden görüş aldı. Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli yetkili, "İsrail ihtiyaç olduğu üzere İran'ın nükleer programına karşı harekete geçmeye devam edecek. İran'ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli" dedi.
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Tahran'ı yeniden gizli atom bombası programını başlatmakla suçlayan ABD'den henüz bir açıklama yok. ABD Başkanı Donald Trump, İsrailli gazeteci Yossi Melman'ın Twitter mesajlarını paylaştı. Fahrizade'nin İran'ın gizli askeri programının başında bulunduğunu ileri süren Melman, İranlı nükleer fizikçinin İsrail'in istihbarat örgütü Mossad tarafından yıllardır ele geçirilmek istendiğini söyledi.
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Suikastın ardından akla hemen bir basın toplantısı da geldi. Dünya Batılı ülkelerin İran'ın gizli atom bombası programının lideri olduğuna inandığı Muhsin Fahrizade'yi bir basın toplantısından hatırlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de yaptığı bir sunumda İran'ı nükleer silah arayışını sürdürmekle suçlamış, Fahrizade'nin 'özel projeler' vurgulayarak "Bu ismi unutmayın" demişti.
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Birleşmiş Milletler çatısı altındaki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve ABD istihbarat servisleri, Muhsin Fahrizade'nin İran'ın 2003'te rafa kaldırdığı nükleer silah programının başındaki isim olarak görüyordu. Fahrizade, IAEA’in İran'ın nükleer programıyla ilgili açık sorulara yönelik 2015 nihai değerlendirmesinde adı geçen tek İranlı bilim adamıydı.
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Nükleer fizikçinin ismi 2007’de Birleşmiş Milletler’in İran kararına, nükleer veya balistik füze faaliyetlerine karışan bir kişi olarak girmişti. 2011'in Mayıs ayında, sürgündeki muhalefet grubu İran Ulusal Direniş Konseyi (NCRI), Fahrizade'nin koyu saçlı ve kirli sakallı bir fotoğrafının da bulunduğunu söylediği bir rapor yayınladı. Resmi bağımsız olarak doğrulamak mümkün değildi. NCRI raporuna göre Fahrizade 1958'de Şii Müslümanlar’ın kutsal şehri Kum'da doğdu. Savunma bakan yardımcısı ve Devrim Muhafızları tugay başkanı olarak görev yaptı.
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Rapora göre nükleer mühendislik doktorası yapan Fahrizade İmam Hüseyin Üniversitesi’nde eğitim verdi. Yüksek rütbeli bir İranlı bir kaynak, 2014'te Reuters'a Fahrizade’yi 'kendisini İran'ın teknolojik ilerlemesine adamış ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in tam desteğinden yararlanan bir değer ve uzman' olarak tanımlamıştı. Aynı kaynak, Fahrizade'nin üç pasaportu olduğunu ve yurtdışından 'en son bilgileri' almak için Asya da dahil olmak üzere birçok ülkeye seyahat ettiğini belirtmiş ancak ayrıntı vermemişti.
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2011’de yayınlanan bir IAEA raporu ise, Fahrizade’yi İran'ın atom bombaları için gerekli teknoloji ve becerileri geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütüldüğü AMAD Projesi’nin 'İcra Kurulu Başkanı' olarak tanımlamış ve bu tür faaliyetlerde hala bir rolü olabileceğini öne sürmüştü. IAEA raporu, Fahrizade’nin AMAD Projesi olarak bilinen plan dahilinde İran'ın nükleer 'programına olası bir askeri boyutu destekleyen' faaliyetleri denetlediğini bildiriyordu.
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İsrail ve Batı, AMAD Projesi’nin, İran'da bir nükleer silah inşa etmenin fizibilitesine bakan askeri bir operasyon olduğunu iddia ediyordu. IAEA, İran'ın 2005'ten önce ve 2005 ile 2009 arasında 'bir nükleer patlayıcı cihazın bilgisayar modellemesini de gerçekleştirdiğini' açıklamış ancak, bu hesaplamaların 'eksik ve parçalanmış' olduğunu bildirmişti.
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