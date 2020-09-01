1 Eylül EBA tekrar dersleri ne zaman? EBA TV ders tekrarı saat kaçta?
EBA ile uzaktan eğitim başladı. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim ile öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı. Sabah 09.00'da başlayan dersleri EBA TV üzerinden izleyen öğrenciler ders tekrarlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte EBA TV tekrar dersleri saatleri...
EBA TV ders tekrarları her gün yapılıyor. Derslere giremeyen ya da kaçıran öğrenciler EBA tekrar dersleri ile açıklarını kapatabiliyorlar. Peki, ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı saat kaçta başlıyor?
EBA İLKOKUL DERS TEKRARI SAAT KAÇTA?
14.30 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Metin, Okuma ve Anlama 2
15.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) "Güvenli Hayat (Teknolojik Araç ve Gereçler)"
15.30 MATEMATİK-1 (Tekrar) Geometriye Giriş Zamanı Ölçme (Takvim)
16.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Kültürel Miras Ögelerimiz 1)
16.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Zaman Ölçme ve Paralarımız (Kesirler1)
17.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) "Ülkemizde Hayat (Yönetim Birimleri )"
17.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) "Canlılar Dünyasına Yolculuk (Hatırlayalım)"
18.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) "Üretim Dağıtım Tüketim (İsraf- Bilinçli Tüketici)"
18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) "Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Uygun Aydınlatma 1)"
19.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Olayları Oluş Sırasına Göre Anlatma
19.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş-Genel Tekrar
EBA TV ORTAOKUL DERS TEKRARI SAAT KAÇTA?
14.30 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Üretim, Dağıtım ve Tüketim
15.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
15.30 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim
16.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) İç Salgı Bezleri
16.30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Üretim, Dağıtım, Tüketim
17.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Bitki ve Hayvanlarda Üreme
17.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması)
18.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler
18.30 ARAPÇA-6 (Tekrar) Trafik
19.00 MATEMATİK (Tekrar) Değişim Problemlerini Çözme
19.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş-Genel Tekrar
EBA TV LİSE TEKRAR DERSLERİ NE ZAMAN?
15.30 TARİH-9 (Tekrar) İslam Medeniyetinin Doğuşu
16.00 FİZİK-9 (Tekrar) Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları
16.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) 4. Ünite Değerlendirmesi (Özet ve Soru Çözümü)
17.00 TARİH-10 (Tekrar) Osmanlı'nn Kalbi:Topkapı Sarayı
17.30 FİZİK-10 (Tekrar) Optik-Gölge
18.00 TARİH-11 (Tekrar) Osmanlı'da Modern Eğitim Kurumları
18.30 FİZİK-11 (Tekrar) Manyetizma
19.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) II.Dünya Savaşı ve Sebepleri
19.30 FİZİK-12 (Tekrar) Büyük Patlama Teorisi
20.00 9-10-11-12 SANAT (Tekrar) Tanbur
20.30 SİYER-10 (Tekrar) Nifak ve Münafıklar
21.00 FIKIH-10 (Tekrar) Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler
21.30 HADİS-10 (Tekrar) Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar 1
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