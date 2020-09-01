1 Eylül EBA tekrar dersleri ne zaman? EBA TV ders tekrarı saat kaçta?

EBA TV ders tekrarları her gün yapılıyor. Derslere giremeyen ya da kaçıran öğrenciler EBA tekrar dersleri ile açıklarını kapatabiliyorlar. Peki, ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı saat kaçta başlıyor?

EBA İLKOKUL DERS TEKRARI SAAT KAÇTA?

14.30 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Metin, Okuma ve Anlama 2

15.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) "Güvenli Hayat (Teknolojik Araç ve Gereçler)"

15.30 MATEMATİK-1 (Tekrar) Geometriye Giriş Zamanı Ölçme (Takvim)

16.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Ülkemizde Hayat (Kültürel Miras Ögelerimiz 1)

16.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Zaman Ölçme ve Paralarımız (Kesirler1)

17.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) "Ülkemizde Hayat (Yönetim Birimleri )"

17.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) "Canlılar Dünyasına Yolculuk (Hatırlayalım)"

18.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) "Üretim Dağıtım Tüketim (İsraf- Bilinçli Tüketici)"

18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) "Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Uygun Aydınlatma 1)"

19.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Olayları Oluş Sırasına Göre Anlatma

19.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş-Genel Tekrar

EBA TV ORTAOKUL DERS TEKRARI SAAT KAÇTA?

14.30 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Üretim, Dağıtım ve Tüketim

15.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler

15.30 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim

16.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) İç Salgı Bezleri

16.30 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Üretim, Dağıtım, Tüketim

17.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Bitki ve Hayvanlarda Üreme

17.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması)

18.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler

18.30 ARAPÇA-6 (Tekrar) Trafik

19.00 MATEMATİK (Tekrar) Değişim Problemlerini Çözme

19.30 UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş-Genel Tekrar

EBA TV LİSE TEKRAR DERSLERİ NE ZAMAN?

15.30 TARİH-9 (Tekrar) İslam Medeniyetinin Doğuşu

16.00 FİZİK-9 (Tekrar) Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

16.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) 4. Ünite Değerlendirmesi (Özet ve Soru Çözümü)

17.00 TARİH-10 (Tekrar) Osmanlı'nn Kalbi:Topkapı Sarayı

17.30 FİZİK-10 (Tekrar) Optik-Gölge

18.00 TARİH-11 (Tekrar) Osmanlı'da Modern Eğitim Kurumları

18.30 FİZİK-11 (Tekrar) Manyetizma

19.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) II.Dünya Savaşı ve Sebepleri

19.30 FİZİK-12 (Tekrar) Büyük Patlama Teorisi

20.00 9-10-11-12 SANAT (Tekrar) Tanbur

20.30 SİYER-10 (Tekrar) Nifak ve Münafıklar

21.00 FIKIH-10 (Tekrar) Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler

21.30 HADİS-10 (Tekrar) Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar 1

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