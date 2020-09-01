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01.09.2020 - 11:00 |

1 Eylül EBA tekrar dersleri ne zaman? EBA TV ders tekrarı saat kaçta?

EBA ile uzaktan eğitim başladı. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim ile öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına başladı. Sabah 09.00'da başlayan dersleri EBA TV üzerinden izleyen öğrenciler ders tekrarlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte EBA TV tekrar dersleri saatleri...

1 Eylül EBA tekrar dersleri ne zaman? EBA TV ders tekrarı saat kaçta?

EBA TV ders tekrarları her gün yapılıyor. Derslere giremeyen ya da kaçıran öğrenciler EBA tekrar dersleri ile açıklarını kapatabiliyorlar. Peki, ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı saat kaçta başlıyor?

EBA İLKOKUL DERS TEKRARI SAAT KAÇTA?

14.30     OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)           Metin, Okuma ve Anlama 2                        

15.00     HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)             "Güvenli Hayat (Teknolojik Araç ve Gereçler)"                  

15.30     MATEMATİK-1 (Tekrar) Geometriye Giriş Zamanı Ölçme (Takvim)                           

16.00     HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)             Ülkemizde Hayat (Kültürel Miras Ögelerimiz 1)                 

16.30     MATEMATİK-2 (Tekrar) Zaman Ölçme ve Paralarımız (Kesirler1)               

17.00     HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)             "Ülkemizde Hayat (Yönetim Birimleri )"                

17.30     FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)             "Canlılar Dünyasına Yolculuk (Hatırlayalım)"                      

18.00     SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)        "Üretim Dağıtım Tüketim (İsraf- Bilinçli Tüketici)"            

18.30     FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)             "Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Uygun Aydınlatma 1)"               

19.00     BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar)       Olayları Oluş Sırasına Göre Anlatma                       

19.30     UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)       Alışveriş-Genel Tekrar

EBA TV ORTAOKUL DERS TEKRARI SAAT KAÇTA?

14.30     SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)        Üretim, Dağıtım ve Tüketim                      

15.00     FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)             BiyoÇeşitliliği Tehdit Eden Faktörler                       

15.30     SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)        Üretiyorum, Tüketiyorum, Bilinçliyim                    

16.00     FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)             İç Salgı Bezleri                  

16.30     SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)        Üretim, Dağıtım, Tüketim                           

17.00     FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)             Bitki ve Hayvanlarda Üreme                      

17.30     T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)          Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Türkiye'nin Tapu Senedi Lozan Antlaşması)                           

18.00     FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)             Fotosentez Hızına Etki Eden Faktörler                   

18.30     ARAPÇA-6 (Tekrar)         Trafik                   

19.00     MATEMATİK (Tekrar)     Değişim Problemlerini Çözme                   

19.30     UYUM İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)       Alışveriş-Genel Tekrar

EBA TV LİSE TEKRAR DERSLERİ NE ZAMAN?

15.30     TARİH-9 (Tekrar)              İslam Medeniyetinin Doğuşu                    

16.00     FİZİK-9 (Tekrar) Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları                 

16.30     DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar)       4. Ünite Değerlendirmesi (Özet ve Soru Çözümü)                            

17.00     TARİH-10 (Tekrar)           Osmanlı'nn Kalbi:Topkapı Sarayı                              

17.30     FİZİK-10 (Tekrar)              Optik-Gölge                     

18.00     TARİH-11 (Tekrar)           Osmanlı'da Modern Eğitim Kurumları                    

18.30     FİZİK-11 (Tekrar)              Manyetizma                     

19.00     T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)        II.Dünya Savaşı ve Sebepleri      

19.30     FİZİK-12 (Tekrar)              Büyük Patlama Teorisi                  

20.00     9-10-11-12 SANAT (Tekrar)         Tanbur                

20.30     SİYER-10 (Tekrar)             Nifak ve Münafıklar                       

21.00     FIKIH-10 (Tekrar)             Zekât ve Sadaka İlgili Kavramlar ve Hükümler                    

21.30     HADİS-10 (Tekrar)           Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar 1

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