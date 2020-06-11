18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkacak?

Türkiye kontrollü sosyal hayata geçerken yasaklar da yavaş yavaş kalkıyor. Son olarak 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı kararları halka duyurdu ve 18 yaş altı için müjdeli haberi verdi. Peki o müjde neydi?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.