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11.06.2020 - 07:25 |

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkacak?

Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası flaş kararlar alındı. Bu kararlardan en önemlisi de 18 yaş altı çocuk ve gençler içindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası '18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?' sorusu yoğun bir şekilde soruldu.

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkacak?

Türkiye kontrollü sosyal hayata geçerken yasaklar da yavaş yavaş kalkıyor. Son olarak 9 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığı kararları halka duyurdu ve 18 yaş altı için müjdeli haberi verdi. Peki o müjde neydi?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararları açıkladı. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.

18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı Çocuklar ve gençler ne zaman dışarı çıkacak

 

Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktıGaziantep'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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