2020 YKS 2 yıllık - 4 yıllık sözel sayısal bölüm taban puanları! - 2020 lisans ve önlisans taban puanları
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler taban puanlarına çevrildi. Gerek lisans, gerek önlisans puanları için milyonlarca öğrenci araştırma yapmaya devam ediyor. İşte 2020 YKS 2 ve 4 yıllık sözel sayısal taban puanları ile ilgili tüm ayrıntılar...
YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları sözel bölüm türünde tercih yapacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarının bugün açıklanmasından sonra adaylar tercih sürecinde yapacakları tercihler için araştırmaya başladılar. İşte YKS 4 yıllık sözel bölüm taban puanları 2020...
4 YILLIK SÖZEL BÖLÜM TABAN PUANLARI 2019
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ- 376,72239
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ- 361,19622
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca) -SÖZ-465,0312
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Coğrafya SÖZ- 366,09413
YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
İŞTE YKS Sözel Bölümleri 2020
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı