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12.02.2021 - 10:57 |

2021 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek?

YKS sınavı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya deva ediyor. 4 Şubat tarihinde ÖSYM tarafından alınmaya başlanan YKS başvuruları Mart ayı başına kadar alınmaya devam edecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar başvurularını Mart ayının başına kadar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam edecek. Başvurularını tamamlayan adaylar ise YKS 2021 sınavının ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. İşte YKS sınavı hakkında merak edilen tüm detaylar...

2021 YKS sınavı ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek?

YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 4 Şubat tarihinde alınmaya başlanan YKS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam edecek. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar 2 Mart tarihine kadar başvurularını yapabilecek. Başvuru ücreti olarak adaylardan her bir oturum için 90 TL başvuru ücreti alınacak.

2021 YKS SINAVI NE ZAMAN?

2021 YKS sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 27 Haziran ve son olarak Yabancı Dil Testi ise 27 Haziran tarihi içerisinde gerçekleştirilecek

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS başvuru ücreti olarak yayımlanan kılavuzda her bir oturum için 90 TL başvuru ücreti alınacağı açıklandı

TYT, AYT ve YDT sınavına katılım sağlayacak bir aday toplamda 270 TL başvuru ücreti ödeyecek

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabiliyor

    İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldüAnkara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Olayla alakası olmayan Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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