65.665 aday daha üniversiteli oldu

2018’de 177 bin 103 olan boş kontenjan sayısı ise bu yıl 53 bin 163’e geriledi. YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’nda, 2017 YGS-LYS’de 322 bin 14 olan ek yerleştirme boş kontenjan sayısının, YKS’nin yapıldığı ilk yıl olan 2018’de ciddi bir azalma göstererek 177 bin 103 olarak gerçekleştiği; bu sayının 2020’de 53 bin 163’e gerilediği aktarıldı. YÖK’ten yapılan açıklamada, “Bu yıl yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirmeyle birlikte lisans programlarına 14 bin 924 aday, ön lisans programlarına 33 bin 427 aday olmak üzere toplam 48 bin 351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir. Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17 bin 314 aday yerleşmiştir” denildi.

Yüzde 75’i yerleşti

Geçen sene boş kalan açık öğretim programları kontenjanının 48 bin 673 olduğu hatırlatılan açıklamada, “Bu rakam, bu sene 26 bin 886 olmuştur. Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537’i ön lisans, 18 bin 128’i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olmuştur. Bir başka ifade ile ek yerleştirmeye başvuran adayların yüzde 75’i bir yükseköğretim programına yerleşmiştir” ifadeleri kullanıldı.