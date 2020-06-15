AÖL sınav tarihleri 2020 | Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınavları ne zaman uygulanacak?

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen sınavlar arasında yer alan AÖL sınavları için yeni tarihler belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL öğrencilerine yeni sınav tarihlerini açıkladı. AÖL öğrencileri ise AÖL sınavları ne zaman arayışına geçti. İşte MEB tarafından belirlenen AÖL sınav tarihleri 2020...

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2' inci dönem sınavlarının;



Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının "teknik hazırlık" süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır.