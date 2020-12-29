Bu hafta sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak cuma namazı yasak mı?

4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ''Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?'' sorusu gündemin ana konuları arasında yerini almayı başardı. Korona salgınında artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kısıtlama kararları arasında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı da yer aldı. Vatandaşlar cuma gününe denk gelen 1 Ocak günü camilerde cuma namazının kılınıp kılınmayacağını sorguluyor.

BU HAFTA (1 OCAK) CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Halihazırda camilerde belli kurallar ve önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen cuma namazının, 1 Ocak Cuma günü sokağa çıkma yasağında da kılınması bekleniyor. Ancak kesin açılama İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından duyurulacak.

AÇIKLANMASI BEKLENEN KORONAVİRÜS KURALLARI

İl Hıfzısıhha kurulları tarafından cuma namazının kılınacağı tarihe ilişkin açıklanması beklenen bazı kurallar olabilir. Bunlar:

Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenebilir.

Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.

Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.

Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.