Bu hafta sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı? 1 Ocak cuma namazı yasak mı?
Yılbaşı 4 gün sokağa çıkma yasağı içerisinde yer alan cuma günü insanları meraklandırdı. Cuma namazı için camilerde bulunan vatandaşlar, '1 Ocak'ta camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı?' sorularını araştırıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında her hafta cuma günü cemaat ile camilerde cuma namazı idrak ediliyor. İşte, 1 Ocak sokağa çıkma yasağında cuma namazına dair ayrıntılar...
4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ''Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?'' sorusu gündemin ana konuları arasında yerini almayı başardı. Korona salgınında artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kısıtlama kararları arasında yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı da yer aldı. Vatandaşlar cuma gününe denk gelen 1 Ocak günü camilerde cuma namazının kılınıp kılınmayacağını sorguluyor.
BU HAFTA (1 OCAK) CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Halihazırda camilerde belli kurallar ve önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen cuma namazının, 1 Ocak Cuma günü sokağa çıkma yasağında da kılınması bekleniyor. Ancak kesin açılama İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından duyurulacak.
AÇIKLANMASI BEKLENEN KORONAVİRÜS KURALLARI
İl Hıfzısıhha kurulları tarafından cuma namazının kılınacağı tarihe ilişkin açıklanması beklenen bazı kurallar olabilir. Bunlar:
Vatandaşların evlerine en yakın camilere yürüyerek gitmeleri ve hiçbir şekilde araç kullanmamaları istenebilir.
Camiye gelen vatandaşların maske ve tek kullanımlık (kendine ait) seccadelerinin olmasına dikkat edilecek.
Sosyal mesafe gözetilerek namaz eda edilecek.
Vatandaşların namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılmasına dikkat edilecek.