Çocuklarımızın eğitim ve gelişiminde fark yaratacak yepyeni bir ek, 'evde okul'

Ailelerin ve cocuklarının uzaktan eğitim döneminde derslerine adapte olabilmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmak için uzman eğitimci, psikolog ve pedagolar desteği ile hazırlanan “EVDE OKUL” eki, bu dönemde cocuklu ailelerin en önemli kaynağı olacak.

Ayşe Şule Bilgiç’in koordinatörlüğünde; Eğitim Bilimci / Yazar Özgür Bolat, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Uzm. Klinik Psikolog Yasemin Meriç Kazdal, Klinik Spor Psikoloğu Seren A. Özdurulmuş, Prof. Dr. Sinan Canan, Eğitimci Yazar Bahar Eriş, İstanbul Üniv.Cerrahpaşa üstün zekalıların eğitimi Öğr. Üyesi Ayça Köksal gibi birbirinden önemli uzmanların yazılarının yer aldığı ek, evde eğitim döneminde ailelere rehberlik edecek.

Anaokulu ve İlkokul Milli Eğitim Müfredatına uyumlu, evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz içeriklerle, oyunla öğrenme aktiviteleri ile desteklenmiş, Türkiye’nin en eğlenceli ve eğitici Düşyeri Müfredatı ile hazırlanmış “EVDE OKUL” eki her hafta sonu Milliyet’le ücretsiz.

Her Cumartesi “Okul Öncesi Evde Okul”

Her Pazar “İlkokul Evde Okul”