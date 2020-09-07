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07.09.2020 - 09:37 |

EBA canlı ders izle | EBA TV canlı ilkokul, ortaokul lise ders programı ve saatleri

EBA TV canlı yayın dersleri devam ediyor. Uzaktan eğitim 31 Ağustos tarihinde EBA TV ile başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV ile canlı yayında eğitim görüyorlar. Dersleri izleyemeyenler için tekrar saatleri de mevcut. Peki, EBA TV canlı yayın derleri saat kaçta başlıyor? İşte ilkokul, ortaokul ve lise ders programı.

EBA canlı ders izle | EBA TV canlı ilkokul, ortaokul lise ders programı ve saatleri

Uzaktan eğitim başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos tarihinde EBA TV üzerinden canlı yayın dersleri başlatıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı yayınla derslerini kolaylıkla dinleyebiliyorlar. Peki, TRT EBA TV nasıl izlenir? İşte EBA TV izleme linki ve ders programı...

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

TRT EBA TV canlı yayın ile ilkokul, ortaokul ve lise derslerine ulaşmak mümkün. EBA TV canlı yayını "https://www.trtizle.com/uzaktan-egitim" adresinden izlenebiliyor.

UZAKTAN EĞİTİME KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ

7 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI İLKOKUL

09.00     OKUYORUM YAZIYORUM            Metin, Okuma ve Anlama 5        

09.30     TÜRKÇE-1            Dinleme Metni (MASAL)             

10.00     HAYAT BİLGİSİ-1              Doğada Hayat- Dinî Bayramlarımız

10.30     İNGİLİZCE-2        Body Parts         

11.00     HAYAT BİLGİSİ-2              Doğada Hayat- Doğal Unsurlar  

11.30     İNGİLİZCE-3        House  

12.00     TÜRKÇE-3            Bilim ve Teknoloji (Uzaya İlk Yolculuk)   

12.30     SOSYAL BİLGİLER-4          Etkin Vatandaşlık - Çocuk Hakları             

13.00     FEN BİLİMLERİ-4              Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Işık Kirliliği ve Nedenleri)          

13.30     MATEMATİK      İşlemler              

14.00     UYUM İÇİN TÜRKÇE        Afiş-Broşür-İlan

7 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

09.00     İNGİLİZCE-5        "Party Time Birthday Party"       

09.30     FEN BİLİMLERİ-5              Çevre Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri         

10.00     İNGİLİZCE-6        Holidays

10.30     FEN BİLİMLERİ-6              Duyu Organları - 1          

11.00     MATEMATİK-7  Doğruda Açılar

11.30     FEN BİLİMLERİ-7              Bitki ve Hayvanlarda Üreme Büyüme ve Gelişme            

12.00     İNGİLİZCE-8        Chores 3             

12.30     FEN BİLİMLERİ-8              Madde Döngüleri           

13.00     KUR'AN-I KERİM              Tecvit ve Talim Uygulamaları

13.30     TOPLUMSAL YAŞAM BECERİLERİ               Kurabiye Yapma Becerisi

14.00     UYUM İÇİN TÜRKÇE        Afiş-Broşür-İlan

7 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

09.00     BİYOLOJİ-9          Hücre Zarından Madde Geçişleri             

09.30     İNGİLİZCE-9        World Heritage

10.00     BİYOLOJİ-10       Abiyotik ve Biyotik Faktörler     

10.30     FELSEFE-10         Bilim Felsefesi- Ahlak Felsefesi

11.00     İNGİLİZCE-10     Digital Era          

11.30     BİYOLOJİ-11       Üriner Sistemin Yapısı ve Görevleri        

12.00     FELSEFE-11         15-17. Yüzyıl Felsefesinin Karakteristik Özellikleri            

12.30     İNGİLİZCE-11     Facts about Turkey        

13.00     BİYOLOJİ-12       Bitkisel Hormonlar ve Bitkilerde Hareket             

13.30     İNGİLİZCE-12     Favors

14.00     ARAPÇA-10        Manevi Önderlerimiz    

14.30     MESLEKİ ARAPÇA-11      İbadetler ve Amaçları-2

15.00     MESLEKİ ARAPÇA-12      Sorumluluk 1    

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