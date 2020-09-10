10.09.2020 - 09:07 |
EBA - TRT canlı ders linki - EBA ders programı 10 Eylül
EBA TV ve TRT üzerinden dersler yayınlanmaya devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin merakla araştırdığı EBA TRT canlı ders linkini haberimize ekledik. Peki bugün hangi dersler var? İşte EBA 10 eylül ders programı...
2020-2021 Eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim ile başladı. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren dersler internet üzerinden veya televizyon üzerinden izlenebiliyor. Günlük olarak EBA'nın resmi internet sitesi üzerinde ders programları yer alıyor. İlkokul, ortaokul,lise derslerinin 9 eylül saatleri ve EBA TRT canlı yayın linki haberimizde...
EBA DERS SAATLERİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
Pandeminin gözde tatil merkezi Kuşadası olduTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Mavi bayraklı plajlarının yanı sıra Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine de çok yakın olan Kuşadası, sahip olduğu bu özellikler sayesinde pandemi döneminin gözde tatil kentleri listesine adını yazdırdı.