Her mahalleye dağıtım planı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, bu hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeyi gönderdi. İki günlük sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak işyeri ve kurumlardan bazıları şöyle:

Ekmek üreten fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri.

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri vb.)

Kura ile belirlenecek

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (kura ile belirlenecek)

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik tesis ve işletmeler

PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri

Çiftlikler ve oteller

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat ve faaliyetleri yürüten işletme/firmalar

Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler

Kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri üretimi ve hammaddelerinin üretimini yapan tesisler,

Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar

Oteller ve konaklama yerleri

Büyük inşaatlar çalışacak

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan tesisler

Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları.

GAZETELER EVLERE

Daha önceki genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilenler hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü itibariyle geçerli olacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbirler alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ekmek dağıtım planı yapılacak.

Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Gazete dağıtımı evlere servis şeklinde yapılacak.

Kimler sokağa çıkabilecek?

Can dostlar unutulmadı

Genelgeye göre, sokağa çıkabilecek kişiler ise şu şekilde:

Genelgede yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil)

Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. teknik ekip

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri çalışanları

Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık yapan, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar (ikametinin önü ile sınırlı)

Tedarik zinciri

Ekmek dağıtımında görevli olanlar

Veteriner hekimler

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.)

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde izin verilenler

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel

19.04.2020 Pazar günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar.