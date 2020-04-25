Kim Jong Un sağlık durumu nasıl? Kuzey Kore lideri Kim Jong Un öldü mü son durumu ne?

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sağlık durumu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yaptığı balistik füze denemeleri ile adından söz ettiren Kim Jong Un'un öldüğü haberleri sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Alınan son haberlere göre Kim Jong Un'un geçirdiği yanlış bir ameliyat neticesinde bitkisel hayatta olduğu açıklandı. Peki Kuzey Kore lideri Kim Jong Un kimdir, son sağlık durumu nasıl?

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Fakat bu haber henüz doğrulanmış değil.

KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

TRUMP: BENCE HABERLER DOĞRU DEĞİL

Fırlattığı füzelerle dünyanın ödünü koparan ve corona virüs salgını sırasında bile yeni testler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son günlerde yine gündemde.

Ancak dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim, bu kez füzeleriyle değil geçirdiği kalp ameliyatıyla manşetleri süslüyor.

Reuters haber ajansı, Kuzey Kore medyasının Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruduğunu bildiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gece yarısı yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil" dedi:

"Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong-un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir."

Dünya Kim'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin haberi, Amerikan CNN International'dan öğrenmişti. CNN televizyonuna, göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi.

Kim Jong-un, 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un 15 Nisan'daki doğum günü kutlamalarına katılmadı.

Ebedi ve kurucu lider Kim Il-Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.

Kim Jong-un en son 11 Nisan'da kamuoyu önüne çıkmış, İşçi Partisi politbüro toplantısına başkanlık etmişti.

Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı.

Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü.

Kim'in yaşam savaşı verdiği yönündeki haberler Güney Kore ve Çin kanadından gelen resmi açıklamalarla yalanlanırken, açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediği dikkat çekiyordu.

Seul merkezli Daily NK ise, yeni haberinde 36 yaşındaki Kim'in 12 Nisan'daki kalp ameliyatından sonra iyileşme sürecinde olduğunu yazdı.

Daily NK'nın haberinde Kim ailesi için inşa edilen Hyangsan Kliniği'nde ameliyatı gerçekleştiren doktorun Almanya'da eğitim gördüğü belirtildi.

Hyangsan kentinde geniş güvenlik önlemleri altında yaşayan doktorun, Pyongyang yönetimi tarafından tahsis edilen özel koruması olduğu ifade ediliyor.

Daily NK, Kim'in ameliyat edildiği Hyangsan Kliniği'ne ilişkin detaylı bilgiler de verdi. Buna göre, üç kuşak Kuzey Kore'yi yöneten Kim ailesinde daha önce kalpten ölümler gerçekleşti.

Kurucu lider Kim Il-Sung'un 1994'te kalp yetmezliğinden öldü. Başkent Pyongyang'a 120 kilometre mesaedeki Hyangsan kentinde rahatsızlanan Kim Il-Sung, hastaneye yetiştirilemedi.

Bunun üzerine Kim Jong-un'ın babası Kim Jong-il, aile için özel olarak bir hastane inşa edilmesi emrini verdi. Hastane Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknolojiyle donatılmış durumda.

Kim Jong-un Eylül 2014'te 40 gün süreyle kamuoyunun önüne çıkmamıştı. Kuzey Kore lideri darbeyle devrildiği iddialarının ardından halkın önüne bastonla çıkmıştı.

Trump yönetimindeki uzmanlar ise, Kim'in başına bir şey gelmesi durumunda kardeşi Kim Yo Jong'un yerine geçmesine düşük bir ihtimal veriyor.

Son üç yılda fırlattığı füzelerle dünyayı titreten Kuzey Kore, 2020'nin ilk füzelerini ise 2 Mart’ta sabaha karşı ateşlemişti. Kuzey Kore, doğusunda kıyı kesiminde yer alan Wonsan kenti yakınındaki bölgelerden iki füze birden fırlatmıştı.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar resmi bir koronavirüs vakası açıklanmadı ancak Kim'in verdiği son fotoğraflarda dikkat çeken detay, askerlerin maske takmasıydı.