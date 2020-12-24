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24.12.2020 - 11:29 |

Son dakika... KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı!

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 15-30 Eylül 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan, 22 Kasım'da ise sınavı tamamlanan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, adayların erişimine açıldı. KPSS ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle öğreniliyor.

Son dakika... KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı!

2020 KPSS ortaöğretim sınavına katılan adaylar, sonuçlar için büyük merak ve sabırsızlık yaşıyordu. Büyük gün geldi ve KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. Uzun zaman sınav hazırlığında olan adaylar, sınav başarı puanlarını öğrenmek için heyecan dolu. Katılımın oldukça fazla olduğu KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına da ilgi bir o kadar büyük. Daha önce KPSS oturumlarına katılmayan adaylar veya tekrardan hatırlamak isteyen adaylar ise KPSS ortaöğretim sonuçları nereden öğrenilir sorusunu araştırıyor. İşte KPSS ortaöğretim sınavına katılan ve sınav sonucunu öğrenmek isteyen tüm adaylar için kolay erişim linki haberimizin devamında...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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