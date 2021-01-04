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04.01.2021 - 10:16 |

KPSS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanıyor, ÖSYM'den açıklama var mı?

KPSS tercihleri sürüyor. Bugün 5. gün ve başvuru için son tarih 7 Ocak... Binlerce memeur adayı heyecanlı bir şekilde başvurularını yaptı sonuç tarihine yoğunlaştı. Peki sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanıyor, ÖSYM'den açıklama var mı?

KPSS sınavları gerçekleşti, sınavlar sonrası bazı kurum ve kuruluşlar için tercihler alınmaya başlandı. 30 Aralık'ta başlayan tercihler 7 Ocak'ta sona erecek. Binlerce aday ilk günlerde tercih işlemlerini yaptı. Şimdi sonuç tarihi araştırılıyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir duyuru yapılmadı. Bir önceki tercihler 4 Ağustos'ta son bulmuş sonuçlar 13 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Bu süre hesaplandığında son tercih sonuçlarının 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Kılavuza https://www.osym.gov.tr/TR,20771/kpss-20202-bazi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinin-kadro-ve-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-tercih-kilavuzu-ve-tablolar.html adresinden ulaşabilirsiniz.

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