LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek 2020? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte giriş çıkış saatleri...

LGS sınavın başlamasına sayılı saatler kaldı. Liselere Geçiş Sınavı(LGS)'bugün iki ayrı oturumda yapılacak. Heyecanla beklenen sınav için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. LGS sınavını iki ayrı oturumunun saat kaçta başlayıp, kaçta biteceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Diğer tarafta LGS giriş belgesiyle ilgili detaylar merak konusu. İşte LGS ile ilgili detaylar...

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? MOLA SÜRESİ NE KADAR?

LGS ilk oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak.

LGS ikinci oturum ie 11.30'da başlayıp 12.50'de sona erecek.

ÖĞRENCİLERİN SINAVDA YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINACAK?

LGS sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Bakan Selçuk sınav giriş belgeleri ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs’ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS’de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

LGS'de puan hesaplaması yapılırken kullanılacak ağırlık katsayıları belli oldu. Türkiye, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayıları 4 olarak hesaplanacak. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dilin ise ağırlık katsayıları 1.

Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.