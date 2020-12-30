'Ölmeden evimize kavuşmak güzel’

Kentsel dönüşümün simge bölgelerinden Fikirtepe’de bölge sakinleri, artık umutlu. Cumhurbaşkanının talimatıyla harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dönüşümü sahiplenmesiyle yeni yıla sevinçli giren vatandaşlar, “Burada müteahhitlerin vicdanına kalmıştık. 10 yıldır yaşadığımız sorunların çözüleceğini bilmek, yarınlarımıza umut oldu. Ölmeden evimize kavuşacağız” diyor.

Müteahhitlerin inşaatları yarıda bırakmasıyla kentsel dönüşümün adeta Arap saçına döndüğü ve binlerce insanın mağdur olduğu İstanbul Fikirtepe’deki dönüşüm krizine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el koydu.

3-4 ayda başlanır

Fikirtepe’de geçtiğimiz ay Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut aracılığı ile projelerin tamamlanacağını duyurmuştu. Bölgede çalışmalara başlayan bakanlık, açtığı irtibat ofisinde vatandaşlardan firmalarla yaptıkları sözleşmeleri ve ellerinde bulunan belgeleri toplamaya başladı. Bakanlık vatandaşlardan topladığı belgeleri inceledikten sonra ilk kazmanın 3-4 ay içerisinde vurulması bekleniyor.

Bakanlık, yarım kalan ve hiç başlamamış projeler için firmalarla iletişime geçerek kendilerinin yapıp yapmayacağını soracak. Yapacağını beyan eden firmalar, bakanlığın istediği şartları sağlaması sonrası inşaatlara devam edebilecek. Yapmayacaklarını beyan edenlerin projelerini ise bakanlık, TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla tamamlayacak. Dönüşüm krizi nedeniyle çadırlarda yaşamaya başlayan Fikirtepeliler ise yeni gelişmelerden memnun.









Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (FİKENTDER) Başkanı Yasin Bektaş, bakanın kendilerine evlerin mevcut sözleşme şartları üzerinde herhangi bir hak kaybı olmadan yapılacağını söylediğini aktararak, “Kimler hangi şartlarda sözleşme imzaladı bunlar toplanıyor. TOKİ ve Emlak Konut iştiraki olan Gedaş firması bir rapor hazırlayacak. Plan notu açıklandıktan sonra da Fikirtepe’de yeni bir süreç başlayacak. Sürecin hızlanması için vatandaşların belgeleri bakanlığın açtığı ofise götürmeleri gerekiyor Çalışmalar önce yıkılmış ve yarım kalmış yerlerde başlayacak. Bakan, Fikirtepe’nin 3 etapta yapılacağını söyledi” ifadelerini kullandı.

‘Gidenler geri dönecek’

Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Gelişim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Engin Akgüzel ise şunları söyledi: “Ben de Fikirtepe’deki mağdurlardan biriyim. Sesimizi duyurmak için birçok eylem yaptık. Fikirtepe’de çadır kurduk. Biz bu sefer çok umutlu ve mutluyuz. Bakan bey, ‘Fikirtepe’den memleketine gidenler bile geri gelecekler. Herkesin kendi yerinde dönüşecek’ dedi. Herkes şu an çok mutlu ve keyifli. Yapılacağına inancımız tam. Bakan bey bize emsal ve imara dokunmayacaklarını söyledi.”









‘BEN BEŞ SENEDİR EVSİZİM’

‘Fikirtepe çocuklarımızın geleceğiydi’ diyen mağdurlardan Nevzat Atmaca, “Müteahhitlerin vicdanına kalmıştık. Hiç umursamadan kendi çıkarları için hareket ediyorlardı. Bu süreçte kaybettiğimiz çok canlar oldu” değerlendirmesini yaparken, Fikirtepe sakini Zeynep Düzgünoğlu da, “5 senedir evsiz kaldım. Dolandırıcı müteahhitler evimi ocağımı yıktı. Tek katlı bahçeli bir evim vardı. Yıllardır sığıntı gibi orada burada kalırken cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmaya çalıştım ki çok şükür sesimizi duydu sonunda. İnşallah ölmeden evime kavuşacağım” şeklinde konuştu.

‘Dönüşüm kararı alındığında çok sevinmiştik’

Menderes Yavuz da, “Fikirtepe’nin yerinde dönüşmesinden dolayı tekrar eski komşularımıza kavuşacağımız için çok mutluyuz. Kendi yerlerimizin müteahhitler tarafından gasp edilmesine bakanlık el attı. En son 10 yıl önce Fikirtepe’de dönüşüm kararı aldığında bu kadar sevinmiştik. Umarım bitmiş ve herkesin mutlu olduğu yaşama kavuşmuşuruz” ifadelerini kullandı.