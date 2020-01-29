Osman Kavala’ya tahliye yok

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Anadolu Kültür A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu biri tutuklu, altısı firari, 16 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ile sekiz tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Duruşmaya ayrıca Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz da katıldı.



Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme başkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) sanık Osman Kavala hakkında verdiği kararın henüz kesinleşmediğinin Adalet Bakanlığı’ndan gelen yazıyla bildirildiğini belirtti.



Sanık avukatları ayrıca bir önceki celse Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesi olayında 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın davaya katılma kararının kaldırılmasını istedi.



Avukatlar çıktı



Mahkeme, reddi hakim talebini yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddetti. Sanık Osman Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, söz alarak, talepleri reddedildiği ve tarafsız yargılama yapılmadığı için savunmadan çekildiklerini söyledi. Avukatın bu sözlerinin duruşma salonundaki izleyiciler tarafından alkışlanması üzerine mahkeme başkanı, salondaki izleyicilerin dışarıya çıkarılmasına söyledi. Bunun üzerine sanık avukatları duruşmayı terk etti.



Beyanda bulunmadı



Mahkeme başkanı Osman Kavala’yı huzura çağırarak tanık Murat Papuç’un ifadesine karşı beyanda bulunmasını istedi. Bunun üzerine Osman Kavala, “Müdafilerim olmadığı için şu anda beyanda bulunmak istemiyorum. Ayrıca tanık dinlenmesi yasaya uygun olmadığı için beyanda bulunmayacağım. Tutukluluğuma son verilmesini istiyorum” dedi. Diğer sanıklar da avukatları olmadan beyanda bulunmayacaklarını belirtti. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Mahkeme, Mevlüt Saldoğan’ın Gezi eylemleri sırasında taş, bilye, şişe gibi sair maddelerle yaralandığını belirterek sanık avukatlarının Saldoğan’ın davaya katılma kararının kaldırılması talebini reddetti. Mahkeme, AİHM kararının kesinleşmediğini, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.