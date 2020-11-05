Müjdeli haber geldi: KPSS Lisans branş sıralaması açıklandı... İşte sıralamalar
KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler adaylar tarafından branş sıralamasına çevrilmişti. Bugün ÖSYM beklentilere son verdi ve KPSS lisans branş sıralamasını açıkladı. İşte sıralamalar...
Adaylar günlerdir 'KPSS Lisans branş sıralaması ne zaman açıklanacak?' diye soruyordu ki bugün ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı. İşte KPSS Lisans branş sıralaması...
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA
ösym bugün yaptığı açıklamada '2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.' dedi.