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04.09.2020 - 12:14 |

Sokağa çıkma yasağı var mı? (5-6 Eylül) Vali açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son zamanlarda artan koronavirüs vakaları vatandaşları düşündürmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda, koronavirüs salgınından dolayı sokağa çıkma yasakları uygulanıyordu. Peki vakaların artmasıyla birlikte tekrar sokağa çıkma yasağı olacak mı? 5- 6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Vali'den son dakika açıklaması...

Sokağa çıkma yasağı var mı? (5-6 Eylül) Vali açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'de son 24 saatte 1642 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 49 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 274 bin 943, can kaybı 6 bin 511 oldu. Bakan Koca'nın İstanbul'u iki kat geçtiğini açıkladığı memur ve kurallar kenti Ankara ise kuralsızlığa teslim oldu. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Arhan, "Şu anda yoğun bakımlarımızın doluluk kapasitesi yüzde 100. Mart, nisan, mayıs dönemine göre de bu dönemdeki vakaların özellikle akciğer tutulumu ve klinik açıdan daha ağır karşımıza çıktığını görüyoruz ve yatış oranları bu nedenle de oransal olarak daha yüksek" dedi. Ankara'da bunlar yaşanırken Vali Şahin'den son dakika açıklaması geldi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ankara Valisi Vasip Şahin’in kısıtlamalarla ilgili bir açıklama yaparken, "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil." ifadelerini kullandı.

ANKARA'YI DÜĞÜNLER VURDU

Memur ve kurallar kenti Ankara, Kovid’de kuralsızlığa teslim oldu. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ulaşılan haritaya göre Ankara kıpkırmızı.

Uzmanlar, kentin özellikle nüfusun fazla olduğu bölgelerinde vaka sayısının yoğun olduğunu belirtiyor. Kentin Pursaklar, Gölbaşı, Mamak, Altındağ, Keçiören gibi ilçelerindeki sokak düğünü kültürü ile genç nüfusa bağlı hareketlilik Kurban Bayramı’ndan sonra salgının yayılma hızını artırdı.

Başkentte, Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılan hastanelerden bazılarının yeniden açılması gündemde.
Küresel pandeminin başlangıcanda vaka tablosuyla gururlanan Ankara, bugünlerde Kovid-19 sınavının en başarısız ili konumunda. Kamu kurumlarının ağırlığı, memur, üniversitelerin sayısının fazlalığı ve Anadolu’nun sağlıkta ilk durağı olması nedeniyle hastaneler kenti de olan Ankara, son periyotta vaka sayısında üç kat daha fazla nüfusa sahip İstanbul’u geride bıraktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Başkent’in vaka artışında ilk sırada yer olduğunu ilan etmesinin ardından, Vali Vasip Şahin “Salgında birincilik Ankara’ya yakışmadı, yakışmıyor” dedi.

 

“6 aydır bu anı bekledik” diyen Bulgarlar Edirne’deki Ulus Pazarı'na akın ettiBulgaristan’ın korona virüs salgınında Türkiye'den dönüşlerde vatandaşlarına karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından yüzlerce Bulgaristan vatandaşı sabahın ilk saatlerinden itibaren alışveriş yapmak için soluğu Edirne’nin Ulus Pazarı’nda aldı.
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