Sabah'Ä±n haberine gÃ¶re; Aleyna Ã‡akÄ±r'Ä±n Ã¶lÃ¼m haberi hem ailesini hem de arkadaÅŸlarÄ±nÄ± hÃ¼zne boÄŸdu. Aleyna Ã‡akÄ±r'Ä±n cansÄ±z bedenini sevgilisi Ãœmitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya Ã§Ä±kan video, sÃ¶z konusu Ã¶lÃ¼mÃ¼n intihar deÄŸil cinayet olabileceÄŸi konusunda soru iÅŸaretlerini iÃ§inde barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Ãœmitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Ã‡akÄ±r'Ä± darbettiÄŸi ve bayÄ±ldÄ±ktan sonra videoya Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Facebook'ta soyadlarÄ±nÄ± aynÄ± yapan sevgililerin, birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Olay gecesi Ãœmit'in arkadaÅŸlarÄ±yla Aleyna'nÄ±n evinin Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±klarÄ±, alkol aldÄ±klarÄ± ve sabaha karÅŸÄ± da Aleyna'nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberinin geldiÄŸi iddia ediliyor.

Ailesi yÃ¼zÃ¼nden intihar eden Aleyna'nÄ±n ailesiyle arasÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu, yakÄ±n arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan ifade ediliyor. AyrÄ±ca Aleyna'nÄ±n sevgilisi Ãœmitcan Uygun, KÄ±rÅŸehir'deki cenaze tÃ¶renine de katÄ±lmadÄ±. YakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan kafanÄ± topla denilerek ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderilen Ãœmitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nÄ±n Instagram hesaplarÄ±nÄ± da kapattÄ±.

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Â ALEYNA Ã‡AKIR OLAYI NEDÄ°R?

Erkek arkadaÅŸÄ± Ãœmitcan Uygun tarafÄ±ndan Aleyna Ã‡akÄ±râ€™Ä±n intihar ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ãœmitcan Uygun, bir video paylaÅŸtÄ± ve o videoda olayÄ±n intihar deÄŸil de cinayet olabileceÄŸi akÄ±llara geldi. Ãœmitcan Uygun'un kÄ±z arkadaÅŸÄ± Aleyna Ã‡akÄ±r'Ä± darbettiÄŸi ve bayÄ±ltmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan videoya Ã§ektiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Bir sosyal medya paylaÅŸÄ±m platformunda soy isimlerini aynÄ± yapan Ã§iftin beraber yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

â€˜â€™AÄ°LESÄ°YLE ARASI Ä°YÄ°YDÄ°â€™â€™

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gece Ãœmit, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Aleynaâ€™nÄ±n evinde toplanÄ±yor. Alkol aldÄ±klarÄ± ve sabaha karÅŸÄ± Aleynaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼m haberinin geldiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. YakÄ±n arkadaÅŸÄ±, ailesinden dolayÄ± intihar ettiÄŸi iddia edilen Aleynaâ€™nÄ±n ailesiyle arasÄ±nÄ±n iyi olduÄŸunu sÃ¶yledi. Ã–te yandan erkek arkadaÅŸÄ± Ãœmitcan Uygun, KÄ±rÅŸehirâ€™deki cenaze tÃ¶reninde yer almadÄ±. Ãœmitcan, yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan â€˜Biraz kafanÄ± toplaâ€™ denilerek, ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±na gÃ¶nderildi. Ãœmitcanâ€™Ä±n hem kendisinin hem de Aleynaâ€™nÄ±n sosyal medya hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.