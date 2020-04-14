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14.04.2020 - 10:37 | | DHA-İHA

Son dakika... BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüsten hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre, BTP Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon’da tedavi gördüğü corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haydar Baş corona virüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş corona virüsten hayatını kaybetti
Haydar Baş corona virüsten hayatını kaybetti
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Son dakika haberine göre, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş (73), 4 gündür Trabzon'da 'Covid-19' teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede corona virüs tedavisine alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı.

Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon’da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden aldı.

Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Prof. Dr. Baş, Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmıştı.

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