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17.02.2021 - 12:31 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 15 ilde öğrencilere dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimde 15 ilde 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli bilgisayarlarına kavuşacağını belirten Bakan Selçuk, 'Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalar...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 15 ilde öğrencilere dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor.

Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler...

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu 15 ilde öğrencilere dağıtılacak

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