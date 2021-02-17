17.02.2021 - 12:31 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 15 ilde öğrencilere dağıtılacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitimde 15 ilde 67 bin 620 öğrencinin daha internet paketli bilgisayarlarına kavuşacağını belirten Bakan Selçuk, 'Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalar...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasında şunları söyledi;
Öğrencilerimize tablet bilgisayar desteğimiz sürüyor. Bu hafta 15 ildeki 67 bin 620 öğrencimiz daha 25 GB aylık internet paketli bilgisayarına kavuşuyor.
Her bir çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Şoföründen teslim görevlisine, sürece emek veren herkese teşekkürler...
İstanbul'da yanan otomobili kartopu atarak söndürdülerÜmraniye'de otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü yangın söndürme tüpüyle müdahale etse de başarılı olamadı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kartopu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Vatandaşların karla müdahalesi sonrası alevler bastırıldı.