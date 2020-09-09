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09.09.2020 - 01:17 |

Son dakika: Tekirdağ açıklarında deprem! İstanbul da sallandı

Son dakika haberine göre, Tekirdağ açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. AFAD depremle ilgili açıklama yaptı

Son dakika: Tekirdağ açıklarında deprem! İstanbul da sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından 01.06'da 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. "Öncü ya da artçı demek veyahut daha büyüğü olur demek aceleci bir yorum olur." diyen Ersoy, "Depremin merkez üssü KAF anakolundan uzak görünüyor." ifadelerini kullandı.

Kandilli son depremler

Son dakika: Tekirdağ açıklarında deprem İstanbul da sallandı

 

 

Polisten kına gecesi baskınıBursa'da corona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen, kurallara uymayarak kaçak kına gecesi düzenlenen salona, polis ekipleri baskın yaptı. Kaçak kına gecesine katılan 15 kişiye toplamda 22 bin 500 TL ceza yazıldı.
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