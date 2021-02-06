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06.02.2021 - 09:55 |

Son Dakika: YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı 2021 YKS başvuru yap

YKS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre 2021 yılında uygulanacak olan YKS için başvurular başladı. 4 Şubat tarihinde başlayan YKS başvuruları için son gün 2 Mart 2021. Ücret ödemeleri ise 3 Mart 2021 tarihine kadar yapılıyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne kadar? İşte YKS 2021 tarihleri ve başvuru detayları.

Son Dakika: YKS başvuru ücreti ne kadar? Üniversite sınavı 2021 YKS başvuru yap

2021 YKS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM tarafından uygulanacak olan üniversite sınavları YKS için kritik süreç başlıyor. 4 Şubat itibariyle başlayan başvurular için son gün 2 Mart 2021. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti nedir? İşte YKS ile ilgili akıllardaki soruların yanıtları.

2021 YKS NE ZAMAN?

YKS üç oturumda yapılmaktadır. 1 Oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 26 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak. Oturum 135 dakika sürecek.

2. Oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 27 Haziran 2021 Pazar saat 10.15'te yapılacak. Oturum 180 dakika sürecek.

3. Oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 27 Haziran 2021 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Oturum 120 dakika sürecek.

HES KODU UYARISI

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri her oturum için 90 TL olarak belirlenmiştir. Ücret ödeme için son gün 3 Mart 2021.

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak. Geç başvurularda sınav ücretleri yüzde 50 artmaktadır. Ücretler 17-18 Mart tarihlerinde ödenecektir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı İstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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