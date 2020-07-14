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14.07.2020 - 13:11 |

Sözleşmeli öğretmenlik müalakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik 2020 sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, atamalar ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları devam ediyor. 6 Temmuz 2020'de başlayan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları, 25 Temmuz 2020'ye kadar devam edecek. Sınavlara katılan adaylar, sonuçlar için meraklanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları tarihi paylaşıldı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik müalakat sonuçları ne zaman açıklanacak, atamalar ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik müalakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik 2020 sözlü sınav sonuçları açıklandı mı, atamalar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı süreci devam ediyor. 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri sonrasında mülakatlar başladı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav süreci 6-25 Temmuz 2020 tarihlri arasında yapılacak. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve atamaların ne zaman gerçekleşeceğini öğrenmek istiyor. İşte tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

SONUÇLARI ise 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

 

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