MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman, saat kaçta? Yerli araba fabrikası nerede?
ABONE OL
18.07.2020 - 15:03 |

TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman, saat kaçta? Yerli araba fabrikası nerede?

Bugün yerli otomobilde tarihi anlar yaşanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak. Şimdi Türkiye 'Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman, saat kaçta?' diye soruyor.

TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman, saat kaçta? Yerli araba fabrikası nerede?

Bugün Bursa'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için fabrika temeli atılacak. Temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunacak. Türkiye bu ana şahitlik etmek isterken sıklıkla 'Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman, saat kaçta?' sorusunu soruyor.

TOGG YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI TEMEL ATMA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 18.00’de yapılacak. 

 

    İstanbul'da polise silahlı saldırı!Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta meydana gelen silahlı saldırı sonucunda iki polis memuru yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Operasyonda rahatsızlanan asker şehit oldu

    Operasyonda rahatsızlanan asker şehit oldu

    Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

    Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

    Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

    Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

    Son dakika: İstanbul'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı

    Son dakika: İstanbul'da silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı

    Sıradaki Haber