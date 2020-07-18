TOGG yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman, saat kaçta? Yerli araba fabrikası nerede?

Bugün Bursa'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için fabrika temeli atılacak. Temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bulunacak. Türkiye bu ana şahitlik etmek isterken sıklıkla 'Yerli otomobil fabrikası temel atma töreni ne zaman, saat kaçta?' sorusunu soruyor.

TOGG YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI TEMEL ATMA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 18.00’de yapılacak.