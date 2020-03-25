TUS kontenjanları 2020... TUS tercihleri ne zamana kadar devam edecek?

TUS kontenjanları nasıl öğrenilecek? sorusu gündemde merakla araştırılıyor. 2020 TUS tercih dönemi başladı. TUS tercih işlemleri 31 Mart 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjanları yayınlandı. İşte 2020 TUS kontenjanları...

2020 TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi 31 Mart 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Mart 2020 günü saat 10.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir."

TUS KONTENJANLARI YAYINLANDI

TUS KONTENJANLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

TUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.