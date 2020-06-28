YKS 2020 sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? - YDT, AYT Fen, Tarih, Matematik, Edebiyat cevap anahtarı ile soru kitapçığı

YKS sınavı gündemde yer alıyor. İyi bir üniversite eğitimi almak isteyenler YKS sınavına giriyorlar. Heyecanla beklenen YKS'nin ilk oturumu TYT'nin dün gerçekleştirilmesi sonrasında YKS TYT soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bugün ise AYT ve YDT oturumu gerçekleştirildi. Adaylar sınav sonrasında YK-TYT-AYT ve YDT soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihi bekleyecekler. Peki 2020 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

TYT sınavı dün 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü.

AYT oturumu ise bugün 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürdü.

YDT oturumu bugün 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürdü.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

AYT YORUMLARI

AYT sınavı tamamlandıktan sonra Twitter'dan sınav ile ilgili yorumlar yapıldı. İşte o yorumlar;

@dogukanuucar Bu Sınavın üstüne bi soğuk su içelim #ayt2020

@yla892

Mat soruları güzeldi . Sevdim #ayt2020

@mrsyanak0_

çare gelmeez ağlamaktaann

#ayt2020

@herhaldeberf

Eşit Ağırlık sorularına bakıyorumdur #ayt2020