YKS başvuruları bugün bitiyor! YKS başvurusu 2020 nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), 20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2020 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2020 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2020-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde 2019-TYT puanını kullanmak isteyen adaylar ile 2020 yılında sadece "Özel Yetenek Sınavı" sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyen adayların da, 2019-TYT Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2020-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılıyor.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020)



YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?



YKS geç başvuru tarihleri belli oldu. 6 Şubat - 3 Mart 2020 tarihleri arasında YKS başvuru işlemini tamamlayamayan üniversite adayları, YKS geç başvuru işleminde bulabilecek.

YKS geç başvuru günleri 18-19 Mart 2020 olarak belirlendi. Sınav ücreti, 18-19 Mart 2020 tarihlerinde ödenmelidir.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)