YKS başvuruları ne zaman bitiyor? YKS başvurusu nasıl yapılır, YKS tarihi ne zaman? TYT - AYT- YDT başvuru ücreti

ÖSYM tarafından uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ÖSYM 2020 sınav takviminde üniversite sınavı olan YKS'nin başvuru tarihlerini, YKS (TYT -AYT- YDT) sınav tarihlerini, YKS sonuç tarihini duyurdu. YKS geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üç ayrı oturumdan oluşacak. Birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) üçüncü oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak tamamlanacak. Peki YKS ne zaman? TYT - AYT- YDT tarihleri hangi günler? İşte YKS hakkında bilinmesi gerekenler...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Şubat 2020 günü başlayan YKS başvuruları, 3 Mart 2020 tarihinde sona erecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 70,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2020)

YKS NE ZAMAN?

TYT TARİHİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 20 Haziran 2020 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

AYT TARİHİ

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2020 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YDT TARİHİ

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2020 (Pazar), 15.45, 120 dakika

SINAV MERKEZLERİ



Sınav merkezlerinin adları ve kodları Liste 1’de yer almaktadır. Sınav Merkezi Tercihleri alanlarına adayın adresinde yer alan merkez, okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak Merkezimizce belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılacaktır. Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 23-25 Mart 2020 tarihleri arasında (25 Mart 2020 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebileceklerdir. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacaktır. Merkezimize gönderilen değişiklik/düzeltme talepleri ile ilgili olarak Merkezimizce işlem yapılmayacaktır.



ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adaylar, sınav başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere), kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Bu tür durumlarda sınav merkezinizi belirleme yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra hiçbir surette aday talebine göre değişiklik yapılmaz. Ancak, ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezinde de sınava alabilir. Başvuran aday sayısının 1.000’in altında olduğu sınav merkezlerinde sınav yapılıp yapılmayacağına ÖSYM Başkanlığı tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilir.



Açık lise öğrencisi/mezunu adayların atamada kullanılacak okul ili, MEB e-okul sisteminden alınan bilgiler doğrultusunda adayın yüz yüze eğitim aldığı son il olacaktır. İstanbul’da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul’daki sınav binalarının kapasitesinden fazla olacağı öngörüsü ile İstanbul’da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. İstanbul’da sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:



İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul’daki bölgelerden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebileceklerdir.



İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul’daki bölgelerden yapabileceklerdir.



İkamet adresi ili ile mezun olunacak/olunan okul ilinin ikisi de İstanbul dışı olan adaylar, İstanbul’da sınava girme tercihi yapamayacaklardır.



ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar ve adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı adresinin bulunduğu sınav merkezine atayabilir. Yanlış beyanda bulunan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabileceklerdir. Lefkoşa sınav merkezini en az bir uyruğu KKTC olanlar, ortaöğretimi KKTC olanlar, KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) tercih edebileceklerdir. KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) resmi görevli olduğunu gösterir belgeleri ile Lefkoşa Sınav Koordinatörlüğünden Lefkoşa sınav merkezini tercih edebileceklerdir ancak, bu adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bilgi güncellemesi yapamayacaklardır

OTURUM BİLGİLERİ



YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):



YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.



2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.



2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.



YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):



2020-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır. AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.



DİKKAT: 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2019- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.



YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):



2020-YDT’ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır. YDT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.



DİKKAT: 2020-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2019- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

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