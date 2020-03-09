YKS geç başvuru ne zaman? 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. YKS için başvuru tarihleri 6 Şubat - 3 Mart olarak belirlenirken sona eren başvurular sonrası geç başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Fırsatı değerlendirmek isteyen üniversite adayları YKS geç başvuru ne zaman? sorularını sıklaştırdı.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ VE TARİHLERİ

YKS geç başvuruları 18-19 Mart tarihleri arasında yapılacak. Üniversite adayları YKS geç başvuru ücreti olarak 105 TL yatıracak.

YKS SINAV TARİHLERİ

YKS üç ayrı oturumda uygulanacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

YKS'nin diğer iki oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.