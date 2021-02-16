YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS için geri sayım başladı. 2021 YKS üç oturumda düzenlenecek. AYT, TYT ve YDT olarak düzenlenecek olan üniversite sınavı için başvurular 4 Şubat'ta başladı. Başvuru için son gün 2 Mart 2021. Peki, YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS sınav ücretleri her oturum için 90 TL olarak belirlenmiştir. Ücret ödeme için son gün 3 Mart 2021.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

YKS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YKS NE ZAMAN?

YKS üç oturumda yapılmaktadır. 1 Oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 26 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak. Oturum 135 dakika sürecek.

2. Oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 27 Haziran 2021 Pazar saat 10.15'te yapılacak. Oturum 180 dakika sürecek.

3. Oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 27 Haziran 2021 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Oturum 120 dakika sürecek.

HES KODU UYARISI

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.