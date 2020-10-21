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21.10.2020 - 16:39 |

Yoğurt Kaç Saatte Mayalanır? Yoğurdun Mayalanma Derecesi Ve Süresi

Evde yoğurt mayalamak ve sağlıklı şekilde tüketmek pek çok kişinin tercihidir. Marketten almak yerine daha doğal şekilde tüketmek isteyen birçok kişi, evde yoğurt mayalamak istiyor. Peki, yoğurt kaç saatte mayalanır? Yoğurdun mayalanma derecesi ve süresi.

Yoğurt Kaç Saatte Mayalanır? Yoğurdun Mayalanma Derecesi Ve Süresi

Yoğurt mayalama derecesi ve suresi duruma bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kullanılan süt miktarı ile beraber yoğurt miktarı üzerinden, birçok farklı faktör ön plana çıkıyor. Belirleyici etkenler doğrultusunda ise aşağı yukarı belli bir saat ile derece üzerinden yoğurt mayalanmaktadır.

Yoğurt Kaç Saatte Mayalanır?

Pek çok insan evde yoğurt yapabilmek için bunu kaç saat içerisinde mayalandığını merak ediyor. Eğer bir litre süt üzerinden bir yemek kaşığı ile yoğurt mayalamak isteniyor ise bunun 5 ya da 6 saat içerisinde gerçekleşeceğini söylemek mümkün. Ancak bir litre süt ile bir şeker kaşığı yoğurt mayalamak istendiği zaman, bunun 12 saatlik bir zaman dilimine denk geldiği söylenebilir.

Ancak genel olarak evde standart yapılan yoğurdun 5 ile 6 saat içerisinde mayalandığı dile getirilebilir. Yoğurdun ideal mayalanma sıcaklığı ise 45 derecedir. Eğer termometre yok ise bunu parmağı kullanmak suretiyle hesaplamak mümkün. Tencere içerisindeki parmağı süt değdirmek suretiyle 7 saniye boyunca tutmak gerekir. Eğer bu yapılabiliyor ise o zaman istenilen sıcaklık derecesi yakalanmış olur.

Eğer 45 dereceden daha yüksek bir sıcaklık olur ise o zaman yoğurt ekşir. Aynı zamanda 45 dereceden daha az bir sıcaklık ortaya çıkar ise, o vakit yoğurt tutmayabilir. O yüzden mutlaka 45 derecelik bir sıcaklık yakalanmalı ve bu derece üzerinden yoğurt mayalanmalıdır. Böylece miktara bağlı olarak 5 ya da 6 saat ile beraber 12 saatlik bir süre kapsamında yoğurt mayalanır. Tabii bunun içerisinde birçok farklı etken ve faktör süreyi değiştirebilmektedir.

 

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