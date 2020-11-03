Antropoloji Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Antropoloji disiplini, insanların tarihine ilişkin elde edilen bulgular sonucunda yürütülen çalışmaların piramidini oluşturur.

Antropoloji Dersleri Nelerdir?

Antropoloji, üniversitelerin Dil ve Coğrafya Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesinde bulunan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Antropoloji bölümünden mezun olan kişiler, antropolog olarak görev yapar. Antropoloji bölümünde okutulan dersler şu şekildedir

- Biyoloji

- Ekoloji ve Kültür

- İnsan paleontolojisi

- Sosyal antropoloji

- Petrografi

- Bilim tarihi

- Fiziki antropoloji

- Doğa tarihi

- Bilim tarihi

- Evrimin Genetik Temelleri

- Irklar

- Paleoantropoloji

- Genetik ilkeleri

- El izleri antropolojisi

- Primatoloji

- Osteotmetri

- Grafik metotları

- Biyometri

- İstatistik

- Röntgenometri

Evrim ve Evrim Tarihi

Fetometri gibi dersler işlenir. Antropoloji öğrencilerinin 4 yıl boyunca gördükleri bu derslerin hepsinden geçer not alması ile diploma almaya ve mezun olmaya hak kazanırlar.

Antropoloji Mezunları Ne İş Yapar?

Üniversitelerin dört yıllık lisans Antropoloji bölümünden mezun olan kişiler antropolog olarak görev yapar. Meslek hayatının en heyecan verici özelliği ise, üniversitede yapmayı hedefledikleri araştırmaları yapma imkanının olmasıdır. Antropoloji bölümünü bitiren kişiler pek çok kurum ve kuruluşta çalışma şansı elde edebilir. Ama bu kurum ve kuruluşlar genellikle az sayıda kişi alıyor. Bu nedenle antropoloji mezunları iş bulmakta bir süre zorlanabilirler. Antropoloji bölümü çalışma alanları;

- Maden Tetkik Arama

- Kazı Alanları

- Müzeler

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

- Türk Tarih Kurumu

- Araştırma Merkezleri

- Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı gibi önemli yerler yer alır.

Antropoloğun Görevleri Nelerdir?

Antropologlar, çalışma alanlarını araştırma konularına göre, akrabalık, siyaset, aile yapısı, toplumsal değişimler ve toplumsal değerler gibi toplumun en önemli dinamikleri üzerinde yoğunlaşıyor.

- Farklı insan gruplarının adetlerini, inançlarını ve adetlerini gözlemler. Bazı gruplara anketler düzenler.

- Toplumların biyolojik ve kültürel özelliklerini inceler.

- Bir toplum içinde yaşayan kişilerin beden yapısını, standartlarını ve özelliklerini araştırır.

- Çalışmalarından derlediği tüm verileri derleyerek karşılaştırmalı bir yöntemle analiz eder. Aynı zamanda kültürel sorunlara çözüm bulmayı amaçlar.

- İnsanların biyolojik yapısındaki değişiklikleri ve çeşitliliği inceler.

- Antropologlar, tüm kültürleri kendi içinde inceler ve kültürler arası araştırma yapar.

Antropolojinin Dalları

Toplumlarda oluşan değişimlerin toplumu nasıl etkilediğini ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarih sonrası ve güncel tüm problemler antropoloji tarafından incelenir. Antropoloji bölümünün çalışmaları dört ana dal tarafından yapılır;

- Fizik antropolojisi,

- Sosyal ve Kültürel Antropoloji,

- Paleoantropoloji dallarından meydana gelir.

Aynı zamanda bu falların da pek çok alt dalı bulunur. Bunun yanında devletin bazı birimlerinde antropologlar normal memur olarak da görev yapabilir.

Antropoloji mezunlarının en çok çalışabileceği alanlardan birisi de üniversitelerdir. Üniversite öğreniminden sonra lisansüstü eğitim alan kişiler, üniversitelerde araştırma görevlisi olarak işe başlayabilir. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan okullarda ortaya çıkan öğretmen ihtiyacı olduğu dönemlerde yapılan zaman zaman öğretmen alımlarını değerlendirerek okullarda ücretli öğretmen olarak çalışma şansı elde edebilirsiniz.