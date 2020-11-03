Diyetisyen Nedir, Nasıl Olunur? Diyetisyenlik Mezunu Ne İş Yapar?

Diyetisyen, insanların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yemek listelerinin hazırlanması, yemeklerin sağlıklı bir şekilde pişirilmesini amaçlayan bir meslektir.

Diyetisyen Kimdir?

Diyetisyenler, sağlıklı bir yaşam sürdürülebilmesi için sağlıkla ilgili belirli hedeflere ulaşılabilmesi için insanların ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun beslenme programı oluşturur. Hastanelerde, kliniklerde, ilgili kurumlarda ve uzun süreli tedavi merkezlerinde görev alırlar.

Diyetisyen Nasıl Olunur?

Diyetisyen olabilmek için mesleki eğitim, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünde verilir. Bu bölümü bitirenler ise, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Pedagojik Formasyon Programını tamamlayanlar öğretmen olarak görev yapabilir. Diyetisyen maaşları ise, çalışılan yere ve yeterliliğinize bağlı olarak 1.404 TL'den başlayıp 10.000 Bin TL seviyelerinde çıkabilir.

Diyetisyenlik Mezunu Ne İş Yapar?

Diyetisyenlerin gıda seçimlerinde insanların genel sağlık durumlarında olumlu ve pratik değişiklikler yapmak için bireyleri ve toplulukları destekliyor. Diyetisyenlerin temel sorumlulukları:

Beslenme sorunları ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda insanlara danışmanlık yapmak

Kişilerin beslenme tercihlerini ve sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak yeme planları gerçekleştirmek,

Yeme düzenlerini ve etkilerini değerlendirerek gereken yerlerini değiştirmek,

Vücut fonksiyonlarının besin kaynağı tarafından nasıl etkilediğini araştırmak,

Hasta ilerlemesini belgelemek için rapor yazmak,

Hastayı iyileştirmek için diğer hekimlerle iş birliği yapmak,

Spor profesyonellerine performanslarının nasıl optimize edildiğini ve optimum vücut büyüklüğüne nasıl ulaşabileceklerini anlatmak ve tavsiyelerde bulunmak,

Diyet, beslenme ve iyi beslenme alışkanlıklarının insanlara kazandırılması ile belirli hastalıkların önlenmesi ve yönetilmesi,

Anne, bebek ve yaşlı kişilere sağlıklı beslenme konusunda tavsiye vermek,

Beslenme birimi araştırmalarını yakından takip etmek

Diyetisyenin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenme şeklini empatik bir tutum içinde teşvik etmesi beklenen diyetisyenlerin taşıması gereken nitelikler şunlardır;

Aktif bir dinleyici olmak,

Hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Hastalarla ve çalışma ekibi ile sağlıklı bir iletişim kurabilmek,

Bilimsel çalışmaları doğru bir şekilde yorumlayabilmek,

Kendilerine danışan kişilerin endişelerini, hedeflerini ve içinde bulundukları psikolojiyi doğru bir şekilde anlayarak danışanları ile empati kurabilmek,

Mantıklı ve eleştirel düşünce becerisine sahip olmak gerekir.

Diyetisyene Neden Gidilir?

Diyetisyene gitmek için hasta ya da kilolu olmak gerekmiyor. Beslenme ve diyetetik sağlıklı insanların kilosunu ve sağlıklı halini korumayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalının uzman profesyonelleri de beslenme ve diyet uzmanıdır. Beslenme ve diyetetik bölümünü bitiren uzmanlar ise, diyetisyen olarak görev yapar.

Diyetisyen ve beslenme konusunda uzman diyetisyenler, tüm hastalıklar için verilen diyet programlarının düzenlenmesini sağlar. Hasta olmasanız bile sağlığınız için doğru beslenme programını diyetisyenle yapabilirsiniz. Kreş ve anaokullarından, araştırma merkezlerine, hastanelerin yoğun bakımlarındaki entegral ve paranteral beslenme ekibine ekibine kadar pek çok alanda diyetisyen ihtiyacı vardır. Günümüzün en popüler ve en çok aranan meslekleri arasında diyetisyenlik yer alır.