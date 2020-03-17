‘Gerekmedikçe evden çıkmayın’

Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı, ülkedeki son durumu değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin sorulması üzerine Tatar, “Benim seçimi düşünecek vaktim yok, aklım, enerjim, hem benim hem de hükümetimin herkesin sağlığı için ne gerekiyorsa onu yapmaya yöneliktir. Kimsenin seçimi düşünecek takati kalmamıştır” dedi.

Son günlerde marketlerde yaşanan yoğunluğa da işaret eden Tatar, “Marketler açık kalacak. Ancak marketlere toplu olarak gitmek yaptığımız bu çalışmalara, aldığımız önlemlere haksızlık oluyor. Marketlerde uzun zaman geçirmeden ihtiyacınızı alıp oradan ayrılın” dedi.

Tatar, market sahiplerine “Lütfen buna göre düzenlemeler yapın. Çok sayıda insan aynı anda içeride bulunmamalı.” diyerek seslendi. Başbakan, Marketler Birliği Başkanı ve diğer ilgililerle de bu konuda görüştüğünü, tedbir istediğini söyledi.

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın bir paylaşımını üzülerek gördüğünü söyleyen Tatar, “Gerçekten üzüldüm. Bütün bu çağrılar, özveriler, konuşmalar…30 kişi bir davulla yürüyor. Bu olmaz. Bu görüntüler KKTC’ye yakışmadı” dedi.

‘Sağlık önce gelir’

Tatar, bunlara rağmen aldıkları tedbirler kapsamında bazı sıkıntılar yaşandığını ancak bu tedbirlere büyük ölçüde uyulmaya başlandığını söyledi.

Alınması gereken önlem ve karar varsa alacaklarını, bu yönde hiçbir tereddütleri olmadığını kaydeden Tatar, “Bizim için önce halkımızın sağlığı gelir. Halkımızın sağlığı için alınması gereken kararları bugüne kadar aldık, bugünden sonra da alacağız” dedi.

Hükümetin, Rum kesiminde ilk koronavirüs vakası görülür görülmez bu konuda toplantılar yapmaya başladığını anımsatan Tatar, o günden bu yana da toplantıların sürdüğünü belirtti.

Bugünkü toplantıda kararları gözden geçirdiklerini, eksikleri giderdiklerini, yeni değerlendirmeler yaptıklarını kaydeden Başbakan Tatar, halka “alınan kararlara uyun” diyerek bir kez daha seslendi. Birçok daireyi, iş yerini insanları toplu halde bulunmaktan uzak tutmak için kapadıklarını belirten Başbakan, şunların altını bir kez daha çizdi:

“Toplu yerlerden uzak durunuz. Gerekmedikçe evinizden çıkmayınız. Gerekmedikçe olduğunuz köyden, kentten ayrılmayınız. Hükümetin açıklamalarına, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarına bağlı kalmaya özen gösteriniz.”

‘KKTC’ye gelmeyin’

Bakanlar Kurulu kararlarına değinen Tatar, “Birleşik Krallıkta bulunan KKTC vatandaşlarına oradan ayrılmamaları, KKTC’ye gelmemeleri çağrısı yaptık. Elbette bu kolay bir çağrı değil” dedi. Vakalardan birinin İngiltere’de tatil yapan bir KKTC vatandaşı olduğunu, diğerinin de İngiltere’de yaşayan ve ülkeye gelen Kıbrıslı Türk olduğunu anımsatan Tatar, “İngiltere risk teşkil ediyor. Bağlantıyı minimuma indirmek şart” şeklinde konuştu.

Başbakan, İngiltere’den geleceklerin 14 gün karantinada kalacağını da vurguladı.

Salamis Otel ile ilgili de konuşan Tatar, otelde 600’e yakın Alman vatandaşı olmak üzere 800 civarında insan olduğunu söyleyerek, “Bu konu bizler için bir gaile, sıkıntı. Almanya ile temaslar yapıldı. 14 günlük karantina dönemi dolana kadar Alman vatandaşlarının seyahat edemeyecekleri, kendi ülkelerine gidemeyecekleri değerlendirmesi yapıldı” dedi.

Tatar: Bu mücadeleye destek olun

“Bugünleri en iyi şekilde geçirmek için birbirimize yardımcı olmamız şarttır” diyen Tatar, şunları da söyledi:

“Devletin ve halkımızın ihtiyaç duyduğu asgari hizmetleri karşılayabilmek adına bazı kamu görevlilerimiz özverili olarak çalışmaya devam ediyor. Onlara yardım etmek, destek sağlamak yaptıkları özveriyi takdir etmek şarttır.”

Bu salgın tehdidini en iyi şekilde atlatmak için gayret sarf edilmesi, özveri gösterilmesi, kenetlenilmesi gerektiğini kaydeden Başbakan, sıkıntıların hep birlikte aşılabileceğini vurguladı.

“Devlet olarak, hükümet olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz” diyen Tatar, “Halkımız, sektörlerimiz ve Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde ortaya çıkabilecek tüm sıkıntıları aşabilecek noktadayız” şeklinde konuştu.

“Birbirimize güvenmeye, destek olmaya, anlayış göstermeye devam edersek bu büyük sorun aşmamız kesinlikle mümkündür” diyen Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devletimiz, görevlilerimiz ve bizler sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Siz de bu mücadeleye destek vermek istiyorsanız, Evinizde kalın, güvende kalın Bu mücadeleye destek olun…Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın, evde kalın, güvende kalın…”