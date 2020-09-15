Kasım Koçak'tan pandemi etkisinden uzak sergi

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde Neşet Günal ve Özdemir Altan atölyelerinde öğrenim gören Kasım Koçak’ın “Cumhuriyet Dönemi Türk Resimlerinden 75 Başyapıt” isimli koleksiyonda bir resmi bulunmaktadır. 1979’da eşi ressam Aysu Koçak ile bir atölye açan Koçak’ın



Madenciler, ölü kuş, at pisliğinde dört kuş, bozkırın dilsizleri, abdurrahman çelebiler, gittikçe çoğalır delimiz bizim (İstanbul Resim Heykel Müzesi), direksiyonlu deliler, maymun padişahlar, lodosçunun seyir defteri, kazan kaldıran keçiler eserlerinden sadece bazıları…