15.09.2020 - 16:02 |
Kasım Koçak'tan pandemi etkisinden uzak sergi
Bugünlerde Gebze Yağcılar Köyü’nde bulunan Vadi Sanat Atölyesi’nde, Ressam Kasım Koçak önderliğinde, çeşitli ressamların da eserleri ile katkıda bulunduğu çok güzel bir sergi bulunuyor. Pandemi etkilerinden uzak, sosyal mesafe kurallarına özen gösterilebilen, açık alanlara da sahip sergi alanını tüm sanat severler 20 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde Neşet Günal ve Özdemir Altan atölyelerinde öğrenim gören Kasım Koçak’ın “Cumhuriyet Dönemi Türk Resimlerinden 75 Başyapıt” isimli koleksiyonda bir resmi bulunmaktadır. 1979’da eşi ressam Aysu Koçak ile bir atölye açan Koçak’ın
Madenciler, ölü kuş, at pisliğinde dört kuş, bozkırın dilsizleri, abdurrahman çelebiler, gittikçe çoğalır delimiz bizim (İstanbul Resim Heykel Müzesi), direksiyonlu deliler, maymun padişahlar, lodosçunun seyir defteri, kazan kaldıran keçiler eserlerinden sadece bazıları…