Türkiye'nin ilk dijital piyano festivali başlıyor

Festivalin açılışını Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Beethoven’ın Waldstein Sonatı ile gerçekleştirecek. 21 Ekim 2020 tarihinde gösterilecek performans ile Gedik Sanat Beethoven’ın 250. Doğum Yılını bu önemli piyanistimizin yorumuyla kutlamış olacak.

Festivalde yer alacak piyanistler ve yorumlayacakları besteciler şu şekilde; Gülsin Onay ( L.v. Beethoven ), Gökhan Aybulus ( S.Rachmaninov ), Özgür Ünaldı ( W.A. Mozart ), Emre Elivar ( F. Schubert ), Emre Şen ( F.Chopin ), Başar Can Kıvrak ( C. Franck ), Tayfun İlhan ( F.Liszt ), İraz Yıldız ( C.Debussy ), Cem Babacan ( M.Mussorgsky ), Elif Akar Kosman ( R.Schumann ), Özgün Gülhan ( M.Ravel ), Jerfi Aji ( A.Scriabin ), İris Şentürker ( J.S.Bach ), Çağdaş Özkan ( A.Scarlatti ), Hande Dalkılıç ( U.C. Erkin )

İstanbul Gedik Üniversitesi ve Gedik Sanat Sosyal Medya hesaplarında online yayınlanacak festivalde sanatçılarla röportajlar, besteciler üzerine söyleşiler ve 30 dakikalık resitaller yer alacak. Gedik Holding'in Eğitim ve Sanat alanındaki topluma karşı sorumluluğunu temsil eden bu iki kurum, Türk sanatçıların yaratılarını desteklemek, bu sanatçıların başarılarını uluslararası platformda duyurmak ve yaşadığı topluma duyarlı, çok yönlü düşünebilen nesiller yetiştirmek konularındaki hedefleri ışığında yepyeni bir piyano festivalini hayata geçirmektedir.