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    17.07.2013 - 11:21 |

    Açlık ve susuzluğa karşı çörek otu

    Bitlis'in Ahlat ilçesinde aktarlık yapan Mesut Uzunpolat, sıcak yaz günlerinde oruç tutan vatandaşlara açlık ve susuzluk hissini gidermek için çörek otunu önerdi.

    Açlık ve susuzluğa karşı çörek otu

    Ramazan ayında vatandaşların bitkisel ürünlere rağbet gösterdiğini ifade eden Uzunpolat, çörek otunun vatandaşları hem tok tutmaya yarayacağına hem de susuzluk hissini gidereceğini vurguladı. Aktar Uzunpolat, "Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) 14 asır önce; ‘Çörek otuna devam ediniz. Zira çörek otunda ölümden başka her derde çare vardır’ diye buyurmuş. Açlık hissini gidermek için uygun bir bitki olan çörek otu, Ramazan ayında da şifa kaynağıdır.

    Midenin şişkinliğini giderir, nefes tıkanıklığını önler, devamlı kullanılırsa birçok faydası görülür. Çörek otu ekmeğe karıştırılırsa şişkinlik yapmaz. Çörek otu, baş ağrısına, felce, yüz ve ağız felçlerine, uyku hastalığına, unutkanlığa ve baş dönmesine karşı faydalıdır. Midenin rutubetini kurutur, ağrı-sızıyı dağıtır, diş ağrısı için faydalıdır. Böbrek ve mesane taşlarına karşı faydalıdır" dedi.Aktar Uzunpolat, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların bitkisel çaylara daha çok rağbet gösterdiğini de sözlerine ekledi.

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