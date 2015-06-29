Arı sütü gün boyu tok tutuyor

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, arı sütünün çok zahmetli elde edildiğini, başka ürünlerde olmayan birçok özelliği bulunduğunu söyledi.

Arı sütünün vücutta zindeliği sağladığını vurgulayan Kekeçoğlu, "Mineraller, vitaminler, karbonhidratlar ve proteinler gibi sayılamayacak kadar besin içeren arı sütü, sahurda bir miktar alınırsa gün boyu tok tutar. Yemeklerden önce alınacak 500 miligram kadar arı sütü, içeriği sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirir" dedi.

Kekeçoğlu, arı sütünün sindiriminin midedeki pepsin enzimleriyle sağlandığını, bunun da tok tutma yönünde önemli etki oluşturduğuna işaret ederek oruç tutanlar uzun süre aç kaldığından ramazan ayında arı sütü tüketilmesinde yarar gördüklerini dile getirdi.

Arı sütünün gerçek olup olmadığını tüketicilerin anlamasının çok güç olduğuna işaret eden Kekeçoğlu, "Ürünü aldığınız yere güvenmeniz gerekiyor. Bildiğiniz ve tanıdığınız arıcılardan temin etmeniz daha doğru olacaktır. Marketlerde ve aktarlarda satılan ürünler hakkında yorum yapmak çok güç. Çok kolay bir şekilde sahtesi yapılabilecek bir ürün. Arı sütünün krem renginde ve ekşimsi bir tadı var" ifadesini kullandı.

Kekeçoğlu, arı sütünün çok zahmetli elde edildiğini ve fiyatının bundan dolayı pahalı olduğuna dikkat çekerek, kalitesine göre gramının 10 liradan satıldığı yerlerin olduğunu, besin içeriği ve faydaları düşünüldüğünde bu paraya ürünün değdiğini kaydetti.