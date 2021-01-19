Allah'u Ekber Ne Demektir? İslam'da Tekbirin Anlamı Ve Önemi

İslam dininde dualarda ve zikirlerde söylenilen kelimelerin özel bir anlamı olmaktadır. Özel anlamı olmasının yanında kullanılan her harf ve oluşan kelimelerde insanın bedenine ve ruhuna hitap eden bir özellik bulunmaktadır. Allahu Ekber kelimeleri anlam itibariyle özel olmasının yanında bu kelimeleri zikreden kişinin o anda kalbinde ve bedeninde korku duygusunun o anda yok olduğu bilinmektedir.

Allahu Ekber Ne Demektir?

Allahu Ekber kelimelerinin anlamı Allah Büyüktür. Geniş manada ise Allah her şey den büyüktür. En büyüktür anlamlarına gelmektedir.

İslam Dininde Tekbirin Anlamı Ve Önemi Nedir?

Allahu Ekber kelimeleri İslam dininde tekbir getirmek ve tekbir anlamına gelmektedir. Tekbir kelimesi Allah’ın büyüklüğünü hissettiren ve dini inancı ayakta tutarak imanı arttıran kelimelerdir. Tekbir getirilmesi Allah’ın üstünlüğünün daimiliğini kabul etmek olduğu için oldukça önemlidir.

İslam’da bir işe başlarken muhakkak tekbir getirilerek başlanmaktadır. Tekbir getirmenin manası ise hangi işte olursa olsun kişinin iradesini Allaha teslim etmesi ve onun büyüklüğü karşısında kendi yokluğunda teslimiyet gösterdiğini ifade etmek anlamında kullanılmaktadır.

Tekbir getirmek özellikle namazlarda önem ve ciddiyeti için gerekli olurken aynı zamanda ibadeti Allah için yaptığının belirtilmesini de sağlamaktadır. Namazda birçok kere Allahu Ekber denilmesinin de hikmetleri ve faziletleri bulunmaktadır.

Tekbir Getirmenin Faziletleri Nelerdir?

Tekbir getirmek Müslüman olan ve beş vakit namazlarda veya birçok ibadette yapılması gerekenler arasındadır. Sevap olarak oldukça fazla sevabı bulunmaktadır. İçten gelerek bir kez Allahu Ekber denilmesi kişinin af ve mağfirete uğramasına vesile olmaktadır.

Tekbiri Topluca Getirmenin Faydaları Nelerdir?

Tekbiri birçok kişinin aynı anda getirmesi insanın iç dünyasındaki korkularından arınmasına ve imanın getirdiği coşkuya kapılmasına vesile olmaktadır. Kişi dünyevi sıkıntılarından kurtulmak için tekbir getirirse içindeki bütün korku ve endişelerden tekbir sayesinde kurtulmuş olmaktadır.

Tekbir topluluk ile getirildiğinde iman birliği o toplulukta oluşmaktadır. Özellikle İslam dininde savaşlarda tekbir getirilerek savaşılmasının nedeni ölüm esnasında Allah ismini zikretmenin huzuru ve tekbir getirmenin korkulardan kurtulmayı sağlamasındandır.

Tekbir getirmek ve manasını düşünerek getirmek maddi manevi birçok kapıların açılmasını sağlamaktadır.