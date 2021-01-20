Cennet Annelerin Ayakları Altındadır Sözünü Kim Söylemiştir? Sözün Arapça Yazılışı Ve Açıklaması

Peygamberler, aile hayatına büyük önem vermiş, anne - babaya karşı her zaman saygılı olunması gerektiğini öğütlemiştir. Anneler üzerine söylenmiş birçok sahih hadis de, Kütübü Sitte'de toplanıp günümüze kadar ulaşmıştır.



Cennet Annelerin Ayakları Altındadır Sözünü Kim Söylemiştir?



Cennet annelerin ayakları altındadır sözünü peygamber efendimiz Hz. Muhammed söylemiştir. Bu hadisi nakleden isimler arasında Buhari, Müslim ve Tebrizi yer almaktadır.



Cennet Annelerin Ayakları Altındadır Sözünün Arapça Yazılışı ve Açıklaması



Arapça yazılışı:



“الجنة تحت أقدام الأمهات“



Arapça okunuşu:



Elcennetu tahte akdâmil ummuhât.



Açıklaması:



Dinimizdeki bir müminin en büyük ödülü Allah'ın rızasını ve takdirini kazanmaktır. Bundan sonraki en büyük mükafat ise anne babanın rızasını almaktır. İslam'da annelik, aile gibi kutsal kabul edilmektedir. 9 ay 10 gün boyunca çocuğunu bin bir eziyetle karnında taşıyan anneler, bebeklikten ilk gençlik yıllarına kadar çocuklarının yanında olurlar. Hastalıklarında başında bekleyip uykularından, yeme içmelerinden feragat ederler.



Bu nedenle cennete gidebilmek için annelerin rızasını almak da şarttır. Peygamber efendimiz, bu noktaya dikkat çekmiş, annenin rızasını almadan cennete gitmenin zor olduğunu beyan etmiştir.



Anne Hakkı ile İlgili Diğer Hadisler Nelerdir?



1- Mekkelilerden biri Hz. Muhammed'e: Ey Allah'ın Resulü, bu dünyada en çok ilgi ve alakayı kim hak eder?



Peygamber efendimiz de şöyle buyurmuştur: ''Annen, annen, annen, sonra baban.''



2- Anne babasına merhametli davranan kişilere ne mutlu! Rabbim onun ömrünü uzatır.



3- Anne babaya şükretmek ve ihsanda bulunmak, insanı cennete ulaştırır.



Anne - Baba ile İlgili Ayetler



1- Nisa Suresi / 36



Yalnızca Allah'a ibadet edin ve ona şirk koşmayın / ondan başkasını Rab bellemeyin. Anne babaya, fakirlere, yetimlere, öksüzlere ve akrabalarınıza yardım edin.



2- Lokman Suresi / 14



Biz insanlara annesine ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu gün be gün daha da halsiz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi ise 2 yıl sürer. İşte bu nedenle insana şöyle emrettik: Hem annen hem de babana şükret. Dönüş yalnızca Rabbinedir.