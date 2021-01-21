Ebu Cehil Kimdir, Nasıl Ölmüştür? Kısaca Ebu Cehil'in Hayatı Ve Gerçek İsmi

İslam düşmanlığıyla bilinen Ebu Cehil ve taraftarları Müslümanların üstünde kurdukları baskıyı her geçen yıl biraz daha arttırdı. Bunun soncunda Hz. Muhammed ve ilk Müslümanlar 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmek zorunda kaldı.

Ebu Cehil Kimdir?

570 yılında Kureyş'te doğan Ebu Cehil, Mahzum kabilesine mensuptu. Hayatı boyunca kavmiyetçilik yapmış ve kabilesinin diğer kabilelerden üstün olduğunu savunmuştur.

Hz. Muhammed peygamberliğini ilan ettiğinde ilk karşı çıkanlardan biri Ebu Cehil oldu. O dönem Arabistan yarım adasının genelinde çok tanrıcılık yaygındır. Hz. Muhammed'in peygamberliğini yalanlayan ve İslam'ı inkar eden Ebu Cehil, ilk Müslümanlara karşı zalimce bir tutum sergiledi.

Ebu Cehil 620 yılında Beni Mahzum'un reisi oldu. Bu tarihten itibaren serveti ve nüfuzu arttı. Mekke'nin zengin müşrikleriyle sık sık toplantılar düzenlemeye başladı. 622 yılında Müslümanların direncini kırmak için birçok kişiye işkence yapıldı. Hz. Muhammed, Müslümanların daha fazla zarar görmemesi adına sahabesi ile birlikte Mediye'ye hicret etti.

Ebu Cehil Nasıl Ölmüştür?

Hicretten sonra Müşrikler, Müslümanların kervanlarını yağmalamaya ve onları kışkırtmaya devam etti. Bunun üzerine yaklaşık 1000 kadar Müslüman Hz. Muhammed'in önderliğinde Bedir'e doğru harekete geçti. Kureyşli müşriklerden oluşan ordunun başında ise Ebu Cehil vardı.

624 yılında yapılan Bedir Savaşı, Müslümanlar kazandı. Yaklaşık 80 müşrik öldürüldü. Ebu Cehil de aynı savaşta Muavviz tarafından başı kesilerek öldürüldü. Birçok kaynağa göre cesedi civardaki kör kuyulardan birine atıldı.

Ebu Cehil'in Gerçek İsimi Nedir?

Ebu Cehil'in gerçek ismi Amr Bin Hişam'dır. Bazı kaymaklarda adı Ebu'l Hakem olarak geçer. Hz. Muhammed tarafından kendisine Cehaletin Babası anlamına gelen Ebu Cehil lakabı verilmiştir. Bu tarihten sonra tüm İslami kaynaklarda bu isimle geçmiştir.

Ebu Cehil'in Kişilik Özellikleri

Ebu Cehil öne çıkan kişilik özelliklerinden ilki zalim olmasıdır. Bu nedenle İslamiyet'i seçenlere kaba kuvvet uygulamış, birçok kişiye de işkence etmiştir. Onun döneminde yaşamış birçok müellifin kaleme aldığı eserlerde onun son derece alaycı biri olduğu yazılıdır. Müslüman olan kişilerle herkesin içinde dalga geçerek onların küçük düşmesine neden olmuştur.

Ebu Cehil'in Ailesi:

Eşinin adı: Bin Ma'aabad

Oğlunun adı: İkrime

Amcası: Velid Bin Mugire