El-Afüvv Ne Demek? El-Afüvv Fazileti Ve Anlamı

Afüvv kelimesinin öncelikle anlamına bakıldığı zaman ‘Hiçbir sorumluluk kalmayacak biçimde günahları affeden’ anlamı üzerinden bilinmektedir. Allahü teâlâya ithaf ile beraber bu anlamı kapsamında, El-Afüvv ismi şerifinin faziletlerinden faydalanabilirsiniz.



El-Afüvv Anlamı Nedir?



El-Afüvv ismi şerifinin anlamı ‘Allahu Teala günahları kökünden kazımak suretiyle tamamen ortadan kaldırır’ şeklinde kısaca ifade etmek mümkün. Kiramen Katibin meleklerinin Allahu Teala kayıtlarını siler. Hatırlamak suretiyle kulları mahcup olmasın diye onların günahlarını unutturur. Bu isim üzerinden nasip almış olan kullar, diğer taraftan sürekli olarak Allah'tan af diler. Bu doğrultuda ayrıca herhangi bir şekilde ümitsizliğe kapılmazlar. Allahü Teala yarattığı kullarına karşı çok affedicidir.



El-Afüvv Faziletleri



El-Afüvv ismi şerifi pek çok farklı fazilete sahiptir. Bu faziletleri üzerinden yaşadığınız sorunlara karşı çözüm bulabilir ve dertlerinize deva bulabilirsiniz.



- Kabahatlerin örtülebilir ve günahın affı için, aynı zamanda güzel ahlak sahibi olabilmek adına bu ismi şerifi 156 kere okumak gerekir,

- Pek çok defa bu ismi şerifi zikreden eden kişilerin duaları kabul olur ve rızıkları açılır,

- Aynı zamanda kalp huzuru ile beraber rızık bolluğu için düzenli okunur,



Bu gibi faziletler konusunda deva olabilmek adına İsmi şerifi farklı sayıları üzerinden gün içerisinde okumak gerekir. Özellikle 156 kez okumak suretiyle günahların affı gerçekleşebilir; güzel ahlak sahibi olunabilir ve kabahatler örtülebilir. İyi bir rızık elde edebilmek ve huzur kazanabilmek için gün içerisinde El-Afüvv Celle Celalühü şeklinde defalarca dile getirmek gerekir.