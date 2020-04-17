El-Bâki Ne Demek? El-Bâki Fazileti Ve Anlamı

El-Baki ismi Kur’an’da Rahman Suresi, Kasas Suresi ve Taha Suresi içerisinde değinilen sıfatlar arasındadır. Burada Allah’ın (cc) baki olduğu ve baki kalacağına değinilmektedir.



El-Baki Anlamı Nedir?



El-Baki ismi şerifinin kelime manası; sürekli olmak, devam etmek, kesintiye uğramamak ve ölümsüz olma şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Allah, varlığında herhangi bir kesinti ve yokluk olmayandır. O, var oluştan önce de vardır ve varlık sonlandıktan sonra da olacaktır. Yaratılan diğer varlıklar ancak Allah istediği sürece var oluşlarına devam edebilmektedir. Bu kapsamda, Allah’ın varlığının sona ermesi mümkün değildir. O’nun bu ebedi vasıflarını temsil eden ismi ise El-Baki olarak ifade edilmektedir.



El-Baki Faziletleri Nedir?



Allah’ın en güzel isimlerinden bir olan El-Baki hem bu şekilde hem de “Ya Baki” şeklinde teşbih edilmesi mümkündür. Bu tesbihata düzenli devam eden kişilerin El-Baki isminden gelen bazı sırlara ve faziletlere erişeceğine inanılmaktadır. Bununla ilgili bilinen faziletler ise aşağıdaki şekilde listelenmektedir. Bu bağlamda, El-Baki esmasını devamlı çeken kişilerin:



- Ömrü uzun, işleri devamlı ve kazançları da hayırlı olmaktadır.

- Sağlıkları devamlı olur, onlara hiçbir hastalık musallat olmaz.

- Çektiği sıkıntı, üzüntü ve keder hızlıca kaybolur.

- Mallar ve mülkleri uğrayacakları zarardan kurtulur.

- Korktuğu bir şey varsa, bundan artık korkmaz.

- Hayat boyu biriktirdiği malları korunur.

- Hem işindeki unvanı hem de sosyal yaşamdaki saygınlığı ömrü boyunca azalmaz.