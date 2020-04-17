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    17.04.2020 - 18:15 |

    El-Hâfıd Ne Demek? El-Hâfıd Fazileti Ve Anlamı

    El-Hafıd, Esmaül Hüsna’da yer alan Allah’ın 99 isminden biri olmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de Vakıa Suresi’nin 3.ayetinde El-Hafıd isminden bahsedilmektedir. Esmanın havas ve esrarı insanlar tarafından öğrenilmek istenmektedir. Esmanın manası ve zikir sayısı merak edilmektedir. Peygamber Efendimiz(sav) hadisi şerifinde “Yüce Allah, bu kitapla nice milletleri yükselt Ya Hafıd’tır, niceleri de alçaltır” buyurmuştur. İşte, detaylar.

    El-Hâfıd Ne Demek? El-Hâfıd Fazileti Ve Anlamı

    Arapça kökenli olan “hafıd” kelimesi hafif anlamına gelmektedir. El Hafıd esması ebced değeri ve zikir saati ise şu şekildedir; zikir adedi 1481 olarak bilinmektedir. Zikir saati ise Güneş’tir. Zikir günü ise Pazar günüdür. Sabah gün doğarken ve ikindi namazından sonra zikredilmesi gerekmektedir.

    El-Hafıd Esmasının Anlamı Nedir?

    El-Hafıd, kafirleri, zülüm edenleri, münafıkları alçaltıp zillete düşürmek demektir. Din düşmanı olanları ve inkar edenleri rahmetinden uzak tutan Allah’tır. İnanmayanları ahiret zamanında zelil eden ve cezalandırandır. Kibirlenenlerin, kötülük edenlerin ve zalimleri alçaltan yalnızca Allah’tır. Müminleri, dostlarını ve inananları yükselten de yalnızca Allah’tır.

    El-Hafıd Esmasının Faziletleri Nedir?

    Dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak amacıyla 1481 kere “El-Hafıd” zikri yapılmalıdır. Zalimlerin ve inanmayanların helak olması için “Ya Hafıd” zikri 1481 defa tekrarlanmalıdır. İsteklerin yerine gelmesi için ismi şerifin 500 defa “Ya Hafıd” şeklinde zikredilmesi gerekmektedir. Kötülüklerden, iftiralardan, kazadan ve beladan kurtulmak için “Ya Hafıd” zikri yapılmaktadır. Zikir gününde, zikir saatinde ve belli olan zikir sayısında yapılması daha tesirli olmaktadır. Düşmanın şerrinden korunmak için 3 gün oruç tutulduktan sonra 4. Gün 70.000 defa “Ya Hafıd” şeklinde zikredilmektedir. Hasıma galip gelmek ve kurtulmak isteyenlerinde “Ya Hafıd” esmasının 3 gün boyunca 1481 kez tekrarlanması ve 4.gün 70.000 kere zikretmesi gerekir. Yüce Allah’tan bir şey istemek için de “El- Hafıd” esmasını 500 kez zikir vaktinde okuması gerekmektedir.

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