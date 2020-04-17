El-Hakem Ne Demek? El-Hakem Fazileti Ve Anlamı

Arapça “hkm” kökünden gelen “hakem” yargıç anlamına gelir. El-Hakem esmasının ebced değeri ve zikir adedi ise 68 olarak bilinmektedir. Zikir saati ise Güneş’tir. Sabah gün doğmadan önce ve ikindi vakti sonrası olarak değerlendirilmektedir. Zikir günü ise Pazar günüdür.

El-Hakem Esmasının Anlamı Nedir?

El-Hakem esması, mutlak hakim ve tek hüküm sahibi anlamına gelmektedir. Allah, hikmet sahibidir. Allah her şeyden ve her durumdan hakkıyla haberdar olandır. Hüküm verme yetkisi yalnızca Allah Teala’ya mahsustur. Hükmedicidir ve hakemdir. Son hükmü verende yalnızca Allah’tır. Bilgi ve adaleti ile hüküm verendir.

El-Hakem Esmasının Faziletleri Nedir?

El-Hakem esmasını insanlar 68 defa her gün zikrederek manevi alemdeki değerini artırmaktadır. Haklı olunan bir davayı kazanmak için 68 defa “Ya Hakem” ismi şerifi zikredilerek Allah’tan hayırlısı istenmektedir. İşinde iyi yerlere gelmek ve yükselmek isteyen kişiler de 68 defa beş vakit namazdan sonra “Ya Hakem” zikri yapmaktadır. İlahi alemi isteyen ve sırlara vakıf olmak isteyenler 100 defa “Ya Hakem” esmasını tekrarlamalıdır. Allah’tan dilenen her şey için 68 defa “El-Hakem” ismi şerifi zikredilir. Gece yarısı okumalarından sonra abdestli bir şekilde “Ya Hakem” zikri 68 defa tekrarlanırsa kişinin imanı tazelenir. Manevi olarak kendini rahat hisseder. Faydalı işlere sebep olmak için “Ya Hakem Celle Celalühü” 68 defa zikredilmelidir. Salih ve sağlam bir kişiliğe kavuşmak isteyenler “El Hakem” zikrini yapmalıdır.